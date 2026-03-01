限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
伊朗宣稱摧毀美軍卡達大型雷達 梅復興：不宜輕信！
美國在巴林的海軍基地遭伊朗攻擊。（擷取自周軒臉書）
〔記者羅添斌／台北報導〕美國丶以色列聯手攻擊伊朗境內重要軍政設施丶據點，美國總統川普說，美軍的打擊將持續，直到實現「在中東乃至世界和平的目標為止」。伊朗則是持續發射飛彈丶無人機反擊，伊朗革命衛隊還宣稱已摧毀美軍設在卡達的AN/FPS-132雷達！網路上也出現影片顯示某雷達罩設施疑似遭見證者型的攻擊無人機擊中爆炸。
不過，軍事專家梅復興研認後認為此事顯然還有待進一步確認，不宜輕信。
請繼續往下閱讀...
梅復興表示，事情就怕往細裡想....。因為FPS-132是跟台灣樂山上的大佛 （SRP長程預警雷達） 同等級的UHF波段長程預警雷達，雷達天線陣列主體大約有9到10層樓高。先不說這種巨型雷達普遍沒有球形罩覆蓋了，就算真的被伊朗攻擊無人機直接命中，見證者136無人機的彈頭最重也不過90公斤，根本就不可能徹底摧毀如此龐大的建築。
他表示，此事顯然還有待進一步確認，不宜輕信....。