曾擊落美軍「全球鷹」 伊朗先進防空系統傳遭以軍摧毀

以色列空軍發布的3D作戰動畫畫面顯示一個被標註為「SA-65」的防空系統模型（圖中標示），軍事分析指出該系統的三聯裝垂直發射管和平板相位陣列雷達等特徵與伊朗自製的霍爾達德-3（Khordad-3）中程防空飛彈系統相符。（圖：以色列空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列空軍宣稱在伊朗西部摧毀一套先進防空飛彈系統。防務觀察網站《Army Recognition》分析指出，該系統可能為伊朗自製的「霍爾達德-3」（Khordad-3）中程防空系統。

報導中分析，以色列空軍於2月28日發布的3D作戰動畫中，宣稱在伊朗克爾曼沙赫（Kermanshah）地區摧毀一套名為「SA-65」的先進防空系統。然而，北約（NATO）的武器代號中並無「SA-65」的分類，分析認為這可能是以軍內部的情報代號。

防務分析師透過影像比對指出，該系統具備三聯裝垂直發射管與平板相位陣列雷達，此為伊朗自製「霍爾達德-3」中程防空系統的典型技術特徵，有別於俄製「山毛櫸」（Buk）或S-300防空系統的構型。

「霍爾達德-3」是伊朗國防工業研發的中程防空系統，設計用來填補長程防空與短程點防禦系統之間的火力空隙。該系統主要配備「獵人-2」（Sayyad-2）或「塔伊爾-2B」（Taer-2B）攔截飛彈，估計射程介於50至75公里，攔截高度約為25至30公里。

該系統在國際上最受矚目的事件發生於2019年6月，當時伊朗武裝部隊在荷莫茲海峽上空，使用「霍爾達德-3」成功擊落一架美國海軍RQ-4A「全球鷹」（Global Hawk）高空偵察無人機，展現了其攔截高空目標的實戰能力。

遭到空襲的克爾曼沙赫地區，是保護伊朗內部戰略飛彈設施、空軍基地與後勤樞紐的重要防禦地帶。報導提到，這類打擊行動屬於「壓制敵方防空」（SEAD）作戰的一環。

分析認為，中程防空系統的損失，可能影響當地防空部署。後續實際的防空網受損程度，仍有待衛星影像或進一步的官方資訊來確認。目前伊朗方面尚未對系統型號與損失細節作出回應。

