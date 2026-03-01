伊朗軍事系統解析！「親兵」伊斯蘭革命衛隊挾大量飛彈、無人機

伊朗伊斯蘭革命衛隊的快艇在演訓時發射飛彈。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國、以色列對伊朗發動大規模空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼，伊朗部隊矢言報復。伊朗軍事體系採相當特殊的「雙軌」架構，也就是「伊朗伊斯蘭共和國軍隊」（Artesh）與「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）並行運作。不過，前者比較像是正規軍，後者由最高領袖管轄，且擁有大量飛彈與無人機，是該國採取「不對稱作戰」的重要兵力。

根據公開資訊，伊朗軍隊屬於傳統正規軍體系，前身可追溯至巴勒維王朝時期，1979年伊斯蘭革命後保留並整編。根據公開資料，伊朗軍隊現役兵力約35萬人，下轄陸軍、海軍、空軍與防空軍。其主要任務為國土防衛與邊境安全，建制包括裝甲與機械化部隊、傳統水面艦艇與潛艦，以及戰機與防空飛彈系統等，定位上屬國家層級的正規防衛力量。

伊朗伊斯蘭革命衛隊的防空飛彈車。（歐新社檔案照）

相較之下，伊斯蘭革命衛隊成立於1979年伊斯蘭革命之後，除了防衛任務，成立目的在於保衛伊斯蘭政權與革命成果，且直接向最高領袖負責。革命衛隊兵力約12萬至15萬人，另下轄準軍事組織「巴斯基民兵」，動員規模可達數十萬人。革命衛隊與軍隊同樣設有陸、海、空單位，但其作戰重點與正規軍有所區隔。

從公開資訊檢視，伊朗彈道飛彈戰力與多數無人機部隊，主要掌握在伊斯蘭革命衛隊手中，被視為伊朗戰略嚇阻核心。革命衛隊海軍則負責波斯灣等近岸水域，以小型快艇、機動布雷與反艦飛彈為特色，強調不對稱作戰能力。此外，革命衛隊另設「聖城部隊」，負責境外行動與區域軍事合作。

在防衛運用上，正規軍偏重傳統國土防衛與正面作戰任務，革命衛隊則側重飛彈戰力、不對稱作戰與政權安全。兩者在名義上由軍隊總參謀部統籌協調，但革命衛隊具有相對獨立性。

