M60A3戰車「換心」了！官兵評價新引擎「發動順、加速穩」

陸軍M60A3戰車正分批更換引擎，妥善率更高、動力輸出更穩定。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍在獲得108輛M1A2T戰車之際，同步推動M60A3戰車延壽與性能提升計畫。陸軍已斥資72.4億元，更換460輛M60A3戰車引擎。實際操作官兵表示，新引擎「發動順、加速穩」，改善過去因老化產生的積碳、氣缸阻塞等問題，妥善率亦獲提升。

陸軍現役460輛M60A3戰車已服役逾30年，面臨動力系統老化與零件消失性商源等挑戰。為此，國防部自2023年起執行總額72.4億元的引擎汰換計畫，分批更新，預計至2028年完成。

請繼續往下閱讀...

至於新舊引擎差異，根據公開資訊，新式AVDS-1790-2CAU柴油引擎的最大馬力為950匹，比既有AVDS-1790-2C引擎750匹馬力來得高，且新引擎動力輸出較為穩定，妥善率與耐久度表現較佳，可提升戰車轉換陣地與持續作戰時的機動能力。

《青年日報》報導指出，已有部隊實際操作更換新引擎的M60A3戰車。花防部戰車營戰1連車長吳宸碩上士表示，新式引擎與舊型最大差別在於發動更順暢、加速更平穩，改善以往因老化導致的積碳與氣缸阻塞問題，降低維修負擔，此次升級即針對相關狀況調整。

吳宸碩表示，引擎升級重點在於提升妥善率，確保戰車於訓練與戰備期間穩定運作。新引擎在起步與加速反應上亦更為順暢，官兵操作時僅需輕踩油門，即可獲得穩定動力輸出，有助戰場機動與射擊後轉換位置。

此外，陸軍亦持續編列預算更換M60A3戰車砲管；中科院並與外商合作推動射控、砲控及觀瞄系統升級，原型車預計於春節後展開測試。相關升級項目將提升夜間作戰能力，並強化「獵-殲」（Hunter-Killer）模式運用效能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法