跨海2000公里突襲？伊拉克現「藍麻雀」殘骸 揭以軍F-15新戰法

開源情報影像顯示，2月28日美以對伊朗空襲後，於伊拉克發現的疑似飛彈助推器殘骸（右下紅框處），其特徵與以色列「藍麻雀」（Blue Sparrow）系列空射彈道飛彈（左上及左下紅框處）高度吻合。（圖取自以色列國防部、社群媒體）

〔編譯陳成良／綜合報導〕社群平台流傳影像顯示，在美以對伊朗的空襲行動後，伊拉克與敘利亞境內出現疑似以色列「藍麻雀」（Blue Sparrow）系列飛彈助推器殘骸。目前以色列與美國官方尚未證實空襲中所使用的具體武器型號，若消息獲確認，將意味該型空射彈道飛彈已投入實戰運用。

軍事觀察網站《Army Recognition》報導指出，「藍麻雀」飛彈是由以色列拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）開發的空射彈道標靶飛彈家族之一。該系列原本設計目的是為了模擬各類彈道飛彈威脅，以測試以色列「箭式」（Arrow）飛彈防禦系統的攔截效能。

公開技術資料指出，該飛彈具備模組化酬載設計。除了測試用的惰性裝備外，該系統也能換裝高爆破片彈頭與專用引信，使其具備轉化為遠程精準打擊武器的技術潛力。

這套系統核心優勢在於與第一線戰機的整合。根據過去公開測試影像，以色列空軍的F-15戰機（包含升級版的F-15I）能在機腹中線掛載並發射「藍麻雀」及其衍生飛彈。

該系列飛彈估計射程可達1500至2000公里。這意味著戰機可在本國或第三國空域發射武器，而無須進入伊朗領空。飛彈發射後會沿著彈道軌跡自行飛入目標區。

軍事分析人士指出，空射彈道武器能以極高速度突防，縮短敵方防空系統反應時間，有利於打擊防護嚴密的戰略設施。在此次空襲期間，確實有影像紀錄到以色列F-15戰機在夜間升空執行任務。

儘管伊拉克等地發現的殘骸，在外觀特徵上與已知「麻雀」系列組件相符，但這些開源影像多來自社群媒體，尚未經過官方調查單位核實。

