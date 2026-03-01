美以攜手狙殺哈米尼！蘇紫雲：讓美國可以把主戰場完全拉回印太

伊朗首都德黑蘭多起大規模爆炸。（路透）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國和以色列昨（2月28）日聯手對伊朗發動攻擊。國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今（1）日分析，華府的真正戰略目的並非中東本身，而是要快速清場中東，讓美國可以把主戰場完全拉回印太，為印太競逐釋放空間，對北京形成結構性壓力，落實川普的戰略三原則：降低次要戰場降成本、提高盟友提高國防能力、集中力量對付主要對手的中國。

以色列與美國對伊朗發動攻擊，行動代號為「咆哮雄獅」（Operation Roaring Lion），美國戰爭部則命名為「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury）。

蘇紫雲指出，美國對伊朗發動「史詩怒火」行動，在成功斬首最高領袖伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，明的是拔除伊朗核牙齒，但更重要的是伊朗政權更迭，意味「中東秩序重組」對北京的二階、三階效應。

請繼續往下閱讀...

蘇紫雲認為，若美國與以色列對伊朗的軍事行動達到實質壓制伊朗，將重塑中東的安全架構，對北京的影響不是一條線，而是能源—外交—軍事—戰略時程同時被壓制；相形之下，中東局勢穩定，美軍「戰略自由度」回升後，將可在印太投入更多資源壓制中國，等同於在即將來臨的川習會中給予川普更多籌碼。

美以若成功壓制伊朗 學者：證明北京武器無效

此次軍事行動若成功實質壓制伊朗，蘇紫雲分析，北京將失去反美聯盟的中東支點，原先美國政府退出中東的權力真空令北京趁虛而入，伊朗成為反制美國制裁體系的節點、一帶一路的「陸權通道」， 伊朗遭拔除後，北京在中東將沒有可用的戰略槓桿國。

蘇紫雲指出，北京的武器也在此次戰役中被證明無效，中國出口委內瑞拉、伊朗的號稱可偵測匿蹤戰機的JY10/26系列雷達、紅旗7、9B等對空飛彈、「神農盾」雷射武器等防空系統都再再遭到美軍電戰壓制，遭美軍精準火力一一點名摧毀，這正是未來印太或第一島鏈情境，也是北京最忌諱的作戰樣態。

蘇紫雲也說，在失去委內瑞拉後，伊朗成為北京協助規避制裁、折價進口能源的供應者，伊朗政府垮台後，北京灰色交易降低成本的空間將被壓縮，進一步衝擊中國的經濟動能。

蘇紫雲認為，華府的真正戰略目的並非中東本身，而是要讓美國能將主戰場完全拉回印太，對北京形成結構性壓力，川普欲集中力量對應中國的威脅，因此曾多次主張停止支援烏克蘭，可以說川普的戰略三原則是降低次要戰場降成本、提高盟友提高國防能力、集中力量對付主要對手的中國。

蘇紫雲指出，中東在此框架裡不是終點，只是「必須處理乾淨的側翼」；美國與以色列在中東快速清場，其戰略意義不在於重塑中東霸權，而在於為印太競逐釋放空間。

蘇紫雲認為，對北京來說，這代表其地緣戰略的挫敗，新的民主聯盟也將對其擴張主義形成結構壓制。哈米尼遭狙殺後，伊朗民眾上街慶祝威權政府的可能垮台，或許是同為威權俱樂部的習近平內心最深的恐懼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法