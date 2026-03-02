台灣也有買！美軍「海馬士」轟伊朗 動用可打300公里的ATACMS飛彈

美軍動用海馬士多管火箭系統，發射ATACMS飛彈打擊伊朗。（取自美軍中央司令部X）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、以色列2月28日起對伊朗展開空襲行動，除空中兵力外，美軍部署於中東的地面部隊亦投入打擊任務。從美軍中央司令部發布的影片可見，美軍出動M142「海馬士」多管火箭系統，發射MGM-140陸軍戰術飛彈（ATACMS）攻擊目標。這型射程可達約300公里的戰術飛彈，亦為我國向美採購並已開始服役的重要遠程打擊裝備。

The Iranian regime was warned. CENTCOM is now delivering swift and decisive action as directed. pic.twitter.com/nNDoDexH6g — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 1, 2026

採輪型底盤設計的「海馬士」具高度機動能力，可由C-130運輸機空運部署，這型系統可發射導引多管火箭（GMLRS）與ATACMS戰術飛彈，GMLRS射程約70公里；ATACMS則為短程戰術彈道飛彈，採慣性導航與GPS導引，射程最遠可達300公里，可打擊敵方機場、指揮所與彈藥庫等縱深目標。相較傳統火砲，海馬士射擊後可迅速轉移陣地，降低遭反擊風險，其高機動與長射程特性，使地面部隊具備跨區域火力投射能力。

我國對美國採購海馬士分兩批進行。首批為11套發射系統，後續再增購18套，總數達29套，國防部也計畫透過特別預算大量增購。除了發射系統本身，我國也採購GMLRS火箭彈與ATACMS戰術飛彈，強化遠程精準打擊能力。首批11輛海馬士已陸續交裝部隊，後續批次則將在今年底起陸續到位。

