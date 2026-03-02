自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

台灣也有買！美軍「海馬士」轟伊朗 動用可打300公里的ATACMS飛彈

2026/03/02 12:23

美軍動用海馬士多管火箭系統，發射ATACMS飛彈打擊伊朗。（取自美軍中央司令部X）美軍動用海馬士多管火箭系統，發射ATACMS飛彈打擊伊朗。（取自美軍中央司令部X）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、以色列2月28日起對伊朗展開空襲行動，除空中兵力外，美軍部署於中東的地面部隊亦投入打擊任務。從美軍中央司令部發布的影片可見，美軍出動M142「海馬士」多管火箭系統，發射MGM-140陸軍戰術飛彈（ATACMS）攻擊目標。這型射程可達約300公里的戰術飛彈，亦為我國向美採購並已開始服役的重要遠程打擊裝備。

採輪型底盤設計的「海馬士」具高度機動能力，可由C-130運輸機空運部署，這型系統可發射導引多管火箭（GMLRS）與ATACMS戰術飛彈，GMLRS射程約70公里；ATACMS則為短程戰術彈道飛彈，採慣性導航與GPS導引，射程最遠可達300公里，可打擊敵方機場、指揮所與彈藥庫等縱深目標。相較傳統火砲，海馬士射擊後可迅速轉移陣地，降低遭反擊風險，其高機動與長射程特性，使地面部隊具備跨區域火力投射能力。

我國對美國採購海馬士分兩批進行。首批為11套發射系統，後續再增購18套，總數達29套，國防部也計畫透過特別預算大量增購。除了發射系統本身，我國也採購GMLRS火箭彈與ATACMS戰術飛彈，強化遠程精準打擊能力。首批11輛海馬士已陸續交裝部隊，後續批次則將在今年底起陸續到位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中