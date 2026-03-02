自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美軍「幽靈」B-2再轟炸伊朗 一趟飛行就能摧毀一座機場

2026/03/02 10:35

美軍出動B-2轟炸機空襲伊朗。（路透檔案照）美軍出動B-2轟炸機空襲伊朗。（路透檔案照）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、以色列2月28日起空襲伊朗，擊斃該國最高領袖哈米尼，外國軍聞網站《The War Zone》報導，美軍繼去年「午夜之錘」行動後，再度派出B-2「幽靈」匿蹤戰略轟炸機參與空襲，不排除再度使用GBU-57巨型鑽地彈等先進彈藥，且一趟飛行就能摧毀一座機場；美軍中央司令部也證實，B-2轟炸機攜掛2000磅炸彈，轟炸伊朗的彈道飛彈設施。

美軍去年6月執行代號「午夜之錘」的空襲行動時，派出B-2轟炸機打擊伊朗核設施。當時B-2轟炸機就是投放GBU-57，摧毀福爾多與納坦茲等地下核設施。也是美軍少數公開運用重型鑽地彈攻擊地下設施的實例，也凸顯B-2在深層目標打擊任務中的角色。

B-2轟炸機可掛載2枚GBU-57巨型鑽地彈，並且可以攜掛80枚500磅JDAM炸彈，光是一趟飛行任務，就可以摧毀整個機場的基礎設施。而美軍中央司令部則表示，這次B-2轟炸機攜掛2000磅炸彈，轟炸伊朗的彈道飛彈設施。

根據《戰區》報導，B-2此次任務的重點，在於打擊伊朗境內山體掩蔽的飛彈洞窟。這類設施多位於岩層或混凝土加固結構之下，一般彈藥難以有效摧毀，因此需仰賴具高度穿透力的重型炸彈。B-2可搭載大重量彈藥，並以匿蹤方式接近目標，使其成為執行此類任務的主要平臺。

報導陳述，美軍在B-2行動期間，同步調動空中加油機與其他支援兵力，以維持長程飛行與滯空能力。由於B-2自美國本土起飛，即可執行跨區域打擊任務，其航程與空中加油能力，使其能在不前推部署的情況下對遠距目標實施攻擊。

