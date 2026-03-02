200架戰機齊出！以軍稱發動歷來最大空中行動 直指伊朗防空網

以軍在此次大規模空襲中，出動具備匿蹤穿透能力的F-35I戰機壓制伊朗防空網。圖為美以兩國 F-35戰機先前進行聯合演習的資料照。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據以色列空軍發布的資訊，以軍在此次對伊朗行動中動員200架戰機，鎖定伊朗境內超過500處與飛彈及防空系統相關的設施，並稱這是其建軍史上最大規模的空中行動。軍事媒體《Army Recognition》分析指出，此舉意在壓制伊朗的整合式防空網與彈道飛彈基礎設施，並顯示美以兩國在情報與行動層面的協調。目前，伊朗方面尚未公布具體的損失情況。

鎖定S-300等防空主力 試圖削弱防禦網

以軍表示，部分伊朗防空系統在此次空襲中遭擊中或受損。其中包括被以軍代號稱為「SA-69」的S-300防空系統，該系統是伊朗保護核設施與飛彈陣地最重要的長程防空骨幹；此外，曾於2019年擊落美國RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人機的「霍爾達德-3」（Khordad-3，以軍代號SA-65）中程防空系統，以及負責短程防禦的RAAD-1（以軍代號 SA-63）系統，據稱亦在打擊之列。

分析指出，這顯示以軍試圖在單一協調的行動中，同時針對伊朗的長、中、短程防禦火網進行壓制。

要在深入充滿敵意的空域中壓制防空網，面臨相當高的戰術門檻。報導分析，以軍此次出動具備匿蹤穿透能力的F-35I戰機，搭配掛載大量精準導引炸彈的F-15I與F-16I戰機群。要讓 200架戰機同時進行長途跨境行動，背後需要龐大的空中加油機隊支援，以及極具韌性的空中指揮管制網絡來協調目標。

報導評估，高達500個打擊目標顯示行動規模已超出單次報復層級。分析認為，此舉若如以軍預期發揮效用，可能影響伊朗後續的飛彈部署能力，並為以軍未來的行動提供較大的空中活動空間。

此次為「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury）還凸顯了美以兩國深度的軍事整合。報導指出，儘管目前沒有公開資訊顯示美軍戰機直接參與了這波打擊，但在該行動框架下，雙方據信進行了密切的情報共享、空域協調與目標排序。

分析認為，對華府而言，這種深度的情報與行動整合有助於強化區域嚇阻力。分析認為，防空網遭大規模跨境襲擊後，伊朗未來可能調整部署方式，進而牽動中東戰略競爭的下一階段發展。

