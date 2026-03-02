獨家直擊》日本海上自衛隊吳基地 搭船可近看「蒼龍級」潛艦（圖多）

日本為觀光振興，推廣全民國防，每日有定期「吳灣艦船巡遊」船班，讓民眾可近距離從海上參觀現役軍艦及潛艦。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／廣島報導〕日本廣島縣「吳」市過去有帝國海軍基地，吳港至今仍是日本海上自衛隊的重要基地，軍港內經常有潛艦停泊。日本為觀光振興，推廣全民國防，每日有定期「吳灣艦船巡遊」船班，讓民眾可近距離從海上參觀現役軍艦及潛艦。

潛艦靠港時，日本海上自衛隊員會在艦上放置海軍旭日旗。（記者陳鈺馥攝）

二戰前，大日本帝國海軍戰艦大和號在吳港建造，吳港目前也是日本造艦的重要據點，日本海上自衛隊出雲級航艦「加賀號」、最新型「大鯨級」潛艦、「蒼龍級」等潛艦均以吳市軍港為母港。

日本海上自衛隊吳基地，為大鯨級、蒼龍級潛艦的母港。（記者陳鈺馥攝）

本報記者前往廣島吳市，位於瀨戶內海的吳港，冬日停泊多艘海上自衛隊護衛艦船，包括護衛艦「阿武隈號」（あぶくま 舷號229）、海洋觀測艦「響」（ひびき 舷號5201）、運輸艦「陽光號」（ようこう 舷號4101）、朝霧級的驅逐艦「海霧」（うみぎり 舷號158）及蒼龍級等潛艦，都可以利用搭乘遊船在吳港看見。

吳港是日本海上自衛隊的重要基地，軍港內經常有軍艦停泊，搭船參觀的民眾會揮舞海軍旗向海上自衛隊員加油。（記者陳鈺馥攝）

日方人士表示，吳港是「大和號」的故鄉，當地自1937年開始建造軍艦，港邊存有日本造船產業的遺址，港內平時也會有大型貨櫃船。在吳港內停靠的「村雨級」飛彈驅逐艦「五月雨號」（さみだれ 舷號106），船上武器每分鐘可打100發，可達16公里射程範圍，從吳港就可打到江田島，飛彈是為了防衛才會使用。

民眾搭乘船艦巡禮活動時，可看到吳港內海上自衛隊員。（記者陳鈺馥攝）

日方人士指出，預定2027年前除役的阿武隈級護衛艦，將會轉移給菲律賓海軍使用，以後在日本就看不到。此外，停靠旁邊日本海上自衛隊的潛艦，船身不會寫舷號，這樣海上航行就不會識別出來是哪一台，這次是親潮級、蒼龍級的潛艦停靠在港內，最新型的大鯨級剛好不在吳港。

日本海上自衛隊海洋觀測艦「響」（ひびき 舷號5201）。（記者陳鈺馥攝）

據描述，蒼龍級潛艦海中航行是使用鋰電池，可以長時間潛航，電動推進器噪音極低，與外國的核潛艦相比的話，核潛艦有低頻噪音，較容易被先進聲納探測到，日本的潛艦使用鋰電池發電，很難被敵人發現。

停泊在吳港內的朝霧級的驅逐艦「海霧」（うみぎり 舷號158）。（記者陳鈺馥攝）

日方人士說，即便同型號的潛艦在同一家工廠製造，聲音也會有所不同，就跟每個人的指紋是不同一樣，當聲音數位化後，就可以知道是哪一國的潛艦。目前港內有已經使用25年親潮級潛艦，停靠的這一艘3年前已經退役，後續就會解體報廢，今天大家搭船有幸能看到最後一面，下次來它就已經不在了。

日本海上自衛隊吳基地。（記者陳鈺馥攝）

他提及，潛艦有瞻孔可於海上觀測外面情況，而且在潛艦服役的軍人，不能是易怒性格，海上自衛隊有4萬多人，能在潛艦上工作的不到5%，這次靠港的潛艦剛好有海上自衛隊員出來活動，可說是相當難得。

吳灣艦船巡遊是一項觀光遊船活動，民眾只需購買船票便可搭船遊港，欣賞日本的現役軍艦、潛艦。（記者陳鈺馥攝）

海上自衛隊吳基地是與橫須賀港齊名的主要軍事基地，歷史上曾被稱為「東洋第一軍港」，吳灣艦船巡遊是一項觀光遊船活動，民眾只需購買船票便可搭船遊港，欣賞日本的現役軍艦、潛艦。

戰前大日本帝國海軍戰艦大和號在吳港建造，吳港目前也是日本造艦的重要據點。（記者陳鈺馥攝）

