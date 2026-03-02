獨家直擊》日本退役潛艦化身展示館 揭潛艇內部神秘面紗（圖多）

日本潛艦「秋潮」（あきしお）2004年3月除役後，在廣島「吳」市保存下來，成為有「鐵鯨館」之稱的海上自衛隊吳史料館。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／廣島報導〕日本潛艦「秋潮」（あきしお）2004年3月除役後，在廣島「吳」市保存下來，成為有「鐵鯨館」之稱的海上自衛隊吳史料館。該館史料主任宮崎茂樹接受本報記者訪問表示，吳史料館是日本唯一可以進入潛艦內部參觀的景點，在吳港可以近距離觀看「大鯨級」等潛艦。

海上自衛隊吳史料館史料主任宮崎茂樹介紹潛艦的內部構造。（記者陳鈺馥攝）

「秋潮」潛艦1983年於三菱重工業株式會社神戶造船廠動工興建，1985年命名並舉行下水典禮，曾隸屬於第一潛水隊、第五潛水隊，2004年3月正式除役，長期被世人視為機密的潛艦，2006年起在吳史料館展示，首度向世人展示它的形貌。

海上自衛隊員模擬駕駛「秋潮」潛艦的情況。（記者陳鈺馥攝）

宮崎茂樹指出，昭和39年（1964）日本自戰後重建海上自衛隊的潛艇力量，當時第一艘現代化潛艇是「黑潮號」（くろしお），日本各個時期的潛艦，外觀上都不太一樣，現在最新型的是「大鯨級」（たいげい）潛艦。

潛艦駕駛艙開啟「紅燈模式」（Rig for Red），海上自衛隊員模擬使用潛望鏡情況。（記者陳鈺馥攝）

宮崎茂樹談及，潛艦長時間航行時，生活在船裡面的官兵無法知道外面晝夜，每個星期五都會固定吃咖哩飯，讓官兵知道現在是星期五。潛艦內寢室狹小，有上鋪、中舖及下鋪，只有艦長才有個人專屬的房間。

秋潮潛艦內的艦長室是唯一的個人房。（記者陳鈺馥攝）

關於「秋潮」潛艦能夠轉型成展示館的原因，宮崎茂樹提及，當時規劃開展時，剛好這艘潛艦面臨退役，就將它保存下來，不然一般潛艦除役都是賣掉當廢鐵處理。

潛艦內部一般自衛隊員床鋪，分為上鋪、中舖、下鋪，艙內空間狹窄。（記者陳鈺馥攝）

海上自衛隊吳史料館也為《自由時報》特地將潛艦的駕駛艙開啟「紅燈模式」（Rig for Red），模擬使用潛望鏡時，海上自衛隊船員會降低室內光線，切換為紅燈的真實情況。

潛艦長時間航行時，官兵無法知道外面晝夜，每週五固定吃咖哩飯，讓官兵知道現在是星期五。圖為秋潮潛艦內部食堂。（記者陳鈺馥攝）

「很多外國遊客來這邊參觀！」宮崎茂樹說，不僅是軍事迷會來吳港，也有很多外國觀光客，台灣觀光客也會來，因為吳市這邊較有特色，很多日本人會專程來看潛艦，附近也有大和海洋歷史科學館。

海上自衛隊吳史料館史料主任宮崎茂樹介紹潛艦的潛航及浮上原理。（記者陳鈺馥攝）

他表示，日本只有橫須賀和吳港可以看到潛艦，在吳港更可以近距離觀看潛艦，現在已是著名旅遊景點。另外，從吳港坐船可到江田島，那邊有舊海軍教學樓，現在是海上自衛隊候補生的設施，一般民眾都可以去參觀。

日本只有橫須賀和吳港可以看到潛艦，在吳港更可以近距離觀看潛艦，現在已是著名旅遊景點。（記者陳鈺馥攝）

