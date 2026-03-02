中俄防空系統如空氣！香港作家馮睎乾：中共軍事大外宣淪史詩級笑話

圖為中共去年（2025年）閱兵亮相的「鷹擊-17」（YJ-17）反艦飛彈。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美以聯手空襲伊朗牽動世界神經，香港作家馮睎乾指出，先不論戰爭後續如何，有一件事已經很清楚：伊朗砸重金從中國、俄羅斯引進的防空系統，只是買了個空氣，中共的軍事大外宣，已淪為一個「史詩級笑話」。

馮睎乾今天（2日）發表評論提到，「亞洲國防安全」（Defence Security Asia）2月26日才報導中國向伊朗移交YLC-8B戰略雷達，強調其擁有強大反隱身能力，能追蹤美國的F-35、B-2等先進戰機，且具備高機動性及抗電子干擾特性，顯著提升伊朗防空網反應速度，此舉被視為中伊戰略協作升級，中國藉著輸出高端技術，打破西方在中東領空的「隱身霸權」。

請繼續往下閱讀...

該篇報導隨後被中共多家媒體及網紅拿來大做文章，高喊「美國不敢打伊朗了」、「伊朗的底氣是中國給的」等。然而，現實是殘酷的，馮睎乾直指「高潮才兩天，美國就轟轟烈烈打伊朗，還順勢劈里啪啦打腫了中國戰狼啦啦隊的臉。」

對於今後世界秩序，馮睎乾認為，僅就台海局勢而論，「暫時我是樂觀的」，中國領導人習近平看到他「小弟」伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的下場，以及中國防空系統的「威力」，應該徹夜難眠了。至於中共向來最強大的武器，即「嘴炮」，如今在美軍所展示的實力面前，也再無用武之地。

馮睎乾還說，經此一役，中共的認知戰場也崩了半壁江山。

