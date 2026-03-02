福特號仍無法操作F-35C 美軍改裝兩棲艦打造「閃電航艦」

美軍兩棲攻擊艦硫磺島號（USS Iwo Jima, LHD-7）將進行現代化改裝，使其能搭載F-35B戰機變身為「閃電航艦」，確保海上匿蹤戰機部署能力。圖為硫磺島號於波多黎各港口待命的情境。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍最先進的核動力航艦福特號（USS Gerald R. Ford, CVN-78），目前仍無法操作F-35C匿蹤戰機。為確保海上仍可部署F-35戰力，美軍已啟動兩棲攻擊艦硫磺島號（USS Iwo Jima, LHD-7）的改裝計畫，將其轉型為可搭載F-35B的「閃電航艦」，以補強大型航艦尚未完成升級期間的作戰能力。

根據《富比世》（Forbes）報導，福特號雖然已部署至中東，但因關鍵甲板與維護設施尚未完成改裝，目前無法支援第五代戰機F-35C的起降。這類升級預計要等到該艦結束本次部署回港維修後才能進行。目前美軍僅有部分尼米茲級航艦完成了相關改裝，具備操作F-35C的能力。

在超級航艦戰力受限之際，美軍正強化兩棲攻擊艦的航空運作能力。硫磺島號預計於今年6月進入船廠進行大規模現代化升級，核心目標是讓這艘原本用於運輸海軍陸戰隊的軍艦，能全面操作短場起飛、垂直降落的F-35B戰機。

改裝後的硫磺島號將轉型為「閃電航艦」（Lightning Carrier）。這種戰術概念透過強化飛行甲板的耐熱能力，使軍艦能搭載雙位數的F-35B戰機執行任務。當大型航艦進入維修期或調動時，閃電航艦將確保海上仍可部署第五代戰機，成為美軍在熱點區域更靈活的移動基地。

目前中東局勢嚴峻，雖然福特號暫時無法操作F-35C，但林肯號（CVN-72）已搭載該型戰機進駐，結合空軍的F-35A與F-22戰機維持威懾。硫磺島號預計於2028年完成改裝，屆時將確保即使主力航艦進入維修，美軍仍能在熱點海域維持F-35的海上運作能力。

