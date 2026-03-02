自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

PrSM飛彈疑現蹤伊朗戰場 射程突破500公里較ATACMS翻倍

2026/03/02 15:12

美國中央司令部影像疑似顯示海馬士系統發射PrSM飛彈。（圖取自美國中央司令部）美國中央司令部影像疑似顯示海馬士系統發射PrSM飛彈。（圖取自美國中央司令部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國中央司令部（CENTCOM）1日釋出「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）最新影像，畫面中出現外型與美軍新一代飛彈高度相符的發射畫面。若相關技術特徵確認為「精準打擊飛彈」（PrSM），將意味著海馬士（HIMARS）系統的射程能力已獲得突破性進展，使其從原本的戰術支援，轉身具備更深遠的作戰縱深。

《戰區》（The War Zone）分析指出，影像中的海馬士發射車搭載了新型的「雙聯裝彈艙（Two-cell pod）」，與過去僅能裝載單枚飛彈的舊型ATACMS彈艙配置有顯著技術差異。這種新型配置若獲得實證，將顯示單一載具在維持高機動性的同時，火力密度已獲得翻倍成長。此外，飛彈尾翼的氣動佈局也與研發中的PrSM吻合，引發全球軍事界對該武器技術穩定性的討論。

從技術數據來看，PrSM第一階段型號的射程已突破500公里，與傳統ATACMS約300公里的上限拉開明顯代差。由於彈道飛彈具備極高的終端俯衝速度，這類武器在針對伊朗的行動中，被外界視為可用於攻擊飛彈基礎設施（Missile infrastructure）等目標，且通常對現有的防空攔截系統構成更大挑戰。

這種「射程翻倍」的特點，讓美軍能在更遠的防區外發動防禦性打擊，降低載具暴露於敵方反制火力的風險。

瞄準印太水域 未來挑戰1000公里射程

報導提到，該型飛彈具備的增程特性，過去也常被討論於印太地區等廣大地理環境的作戰情境中。目前美國陸軍正持續開發射程目標達1000公里的進階版本，並研究如何加入反艦搜尋器（Seeker）以對付海面移動目標。本次於伊朗戰場影像中捕捉到的技術特徵，將成為軍事分析家評估下一代長程精準火力成熟度與實證數據的重要指標。

