被165枚飛彈、541架無人機猛轟沒事 有「薩德」的阿聯防空戰力很強

阿拉伯聯合大公國有2套「薩德」系統，可攔截彈道飛彈。圖為美軍操作「薩德」系統的情形。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、以色列聯手空襲伊朗擊殺該國最高領袖哈米尼，致使伊朗開始對周遭國家展開報復，在阿拉伯聯合大公國杜拜的藝人吳辰君表示，杜拜防空系統像一把巨大的保護傘，短時間內成功攔截165枚飛彈、541架無人機。事實上，阿聯的防空實力很不錯，不僅擁有愛國者三型、鎧甲-S1等防空系統，更是美國之外，第一個使用「薩德」系統的國家。

根據公開資訊，阿聯是美國以外，第個採購並部署「終端高空防禦系統」（THAAD，俗稱薩德）的國家。依美國國防安全合作局（DSCA）公開資料，阿聯於2011年完成薩德軍售案，內容包括2套薩德系統發射器、48枚攔截飛彈、AN/TPY-2雷達及相關指揮管制系統，皆已交裝並形成戰備能力。「薩德」主要負責高空末段攔截彈道飛彈，屬於分層防禦中的高層防護。

在中低空層級方面，阿聯亦部署9個愛國者三型（PAC-3）飛彈連。公開軍售資訊顯示，阿聯採購PAC-3攔截飛彈與升級套件，使既有愛國者系統具備攔截彈道飛彈與巡弋飛彈能力。PAC-3負責較低高度與終端階段攔截，與薩德形成高低分層配置。

請繼續往下閱讀...

除美製系統外，阿聯亦建構多來源防空網。公開資料顯示，阿聯部署俄製「鎧甲-S1」（Pantsir-S1）防空系統，屬短程點防禦武器，可對付無人機與低空目標；另仍保有美製「鷹式」（HAWK）飛彈系統，用於中程防空任務。整體而言，阿聯透過薩德、愛國者三型、鎧甲與鷹式等多層級系統構成分層防空架構，涵蓋高空彈道飛彈至低空無人機威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法