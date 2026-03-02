中、俄拼裝防空系統使哈米尼喪命 我爭取「台灣之盾」鞏固空防

空軍現役「愛國者三型」飛彈，是防空體系與「台灣之盾」的重要環節。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、以色列2月28日起對伊朗發動空襲，部分俄製S-300防空飛彈系統及中製防空裝備，未能有效發揮攔截能力，致使伊朗最高領袖哈米尼在內的多位高層喪命。我國政軍人士直指，防空系統能否有效運作，牽涉各種裝備的整合、能否對抗敵軍的電戰手段、彈藥庫儲等，這對我國而言，也是建構「台灣之盾」的重要參考實例。

伊朗雖部署俄製S-300與中國製雷達系統，但因裝備來源多元、指管與資料鏈整合不足，各系統之間情資無法即時共享，因此，面對美軍與以色列飽和攻擊、電子干擾時，難以形成完整防空網。此外，若防空系統的抗干擾、頻率管理能力不足，雷達在強大的電戰壓制下效能大減，影響目標識別與接戰節奏，使整體防空運作出現落差。

政軍人士說，伊朗遭遇的處境值得我國借鏡，完整的防空體系應有「多層次」，也就是射高、射程不同的武器裝備交錯部署，作為「眼睛」的雷達，以及「大腦」的整合系統也相當重要。如此才能運用有限的資源，面對敵軍的彈道飛彈、巡弋飛彈、軍機等不同單位時，發揮最有效的反制手段。

請繼續往下閱讀...

該人士說，政府力推的「台灣之盾」，就是應運此概念而生，「台灣之盾」涵蓋高、中、低空的防空火力。高空層級由愛國者三型增程型（PAC-3 MSE）、天弓四型飛彈擔綱，可以攔截彈道飛彈與高空目標能力，愛三、弓三飛彈則在第二道防線，攔截持續向我國逼近的敵軍目標。

這名人士表示，在中程與中低空防禦方面，國軍已規劃引進NASAMS系統，搭配AIM-120先進中程空對空飛彈作為地面發射用途，強化對巡弋飛彈與戰機的攔截能力；陸軍接裝的「陸劍二」防空飛彈則屬中程野戰防空系統，可伴隨部隊機動部署。低空防禦部分，則由刺針飛彈與復仇者系統等負責，能應對低空直升機與無人機威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法