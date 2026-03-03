自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

狙殺哈米尼還不夠！美2艘航艦在內18艘作戰艦艇 部署三大海域圍伊朗

2026/03/03 09:32

美軍一架F/A-18F戰機在林肯號航艦起飛，執行轟炸伊朗的任務。（法新社）美軍一架F/A-18F戰機在林肯號航艦起飛，執行轟炸伊朗的任務。（法新社）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、以色列持續轟炸伊朗，在中東及周邊海域的兵力部署持續受到關注。根據外媒《USNI News》2日公布的艦隊動態追蹤資料，美軍目前在波斯灣、阿拉伯海與地中海，共部署18艘作戰艦艇，包括2艘航空母艦、13艘神盾驅逐艦及3艘濱海戰鬥艦。

根據這篇報導，美軍在波斯灣海域，部署3艘濱海戰鬥艦，分別為「坎培拉號」（USS Canberra, LCS-30）、「塔爾薩號」（USS Tulsa, LCS-16）與「聖塔芭芭拉號」（USS Santa Barbara, LCS-32）。這型艦艇主要執行近岸巡邏、掃雷任務，屬於第五艦隊責任區的常態部署兵力。

報導陳述，美軍在阿拉伯海，以「林肯號」航艦打擊群為核心，共部署1艘航空母艦、9艘神盾驅逐艦。這些伯克級神盾驅逐艦，皆具備發射戰斧巡弋飛彈與區域防空能力，為航艦提供防空與對陸打擊支援。阿拉伯海屬於通往波斯灣與紅海的重要戰略海域，也是美軍近來強化部署的重點區域。

此外，地中海目前則有「福特號」航艦打擊群在此活動，包含1艘航空母艦與4艘神盾驅逐艦。福特號航艦打擊群日前穿越直布羅陀海峽進入地中海後，持續東向部署，目前在地中海東岸戒備，被視為支援中東戰區的重要戰略預備兵力。

綜合統計，美軍在波斯灣、阿拉伯海與地中海三大海域，現階段共部署2艘航艦、13艘神盾驅逐艦及3艘濱海戰鬥艦，合計18艘主力作戰艦艇，維持高密度海上部署狀況。

