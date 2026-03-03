美開發CCA低成本新發動機 採購數量估達千具多家廠商搶進激烈競爭

圖為Anduril的YFQ-44A無人僚機原型機。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）目標打造可與有人戰機隊協同作戰的無人平台，參與第一階段競爭的廠商除了安杜里爾之外，還包括另一家主要競爭者通用原子航空系統公司。美國並同時進行CCA發動機的開發，最終要取得結構簡單、量產容易且成本低廉的新型發動機，新型發動機推力將介於800至1600磅。

飛航新聞網站「FlightGlobal」報導，美空軍上月23日在「空軍與太空軍協會作戰論壇」（AFA Warfare Symposium）期間，宣布授予初步開發合約給漢威聯合公司（Honeywell International），以及奇異航太和Kratos公司組成的聯合團隊，新型發動機推力將介於800至1600磅（約362公斤至724公斤）間，並以低成本和易量產為2大設計主軸。

報導說明，漢威以其成熟的輔助動力單元（APU）設計加以改良延伸，目前其APU年產量達到2500具。漢威以此推出「SkyShot1600」發動機。「SkyShot」系列發動機推力範圍涵蓋800至2000磅，且具渦扇與渦噴等不同設計，以滿足不同作戰需求。

奇異和Kratos團隊則致力完善其「GEK」發動機概念，並於去年11月完成800磅推力的「GEK800」發動機測試，計畫運用相關測試資料推動1500磅級「GEK1500」的開發和改良，以提升推力、發電量並降低操作成本。奇異公司強調，新發動機未來也可用於其他無人機系統或巡弋飛彈。

報導指出，目前市面上僅有商用的FJ44等少數幾款發動機符合CCA提出的規格需求，而CCA未來預期將有龐大採購數量，也帶來雄厚潛在市場需求。因此，除漢威、奇異和Kratos外，普惠和勞斯萊斯等發動機巨頭亦爭相投入開發新型發動機。

報導也說，美軍陸戰隊今年初選定XQ-58作為首款CCA，其發動機推力達到2000磅，可能也將會與新型CCA發動機有互通性。

