歐洲要走自己的路 空巴推次世代旋翼機發展北約通用直升機

空巴公布全新概念旋翼機概念圖，競逐北約次世代旋翼機計畫。圖左為高速構型，右為標準構型。（圖取自空中巴士）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「次世代旋翼機能力」（NGRC）計畫，是歐洲預計將在2035至2040年間，用來取代各國現役中型直升機的新機種。其中空中巴士集團2月底公布2款次世代全新概念旋翼機，概念以先前已首度試飛的「高速低成本旋翼機」計畫（RACER）為基礎開發NGRC，可減少開發成本與時間。

軍聞網站「Army Recognition」報導，空巴2月23日首度公開與RTX、MBDA公司合作的新型旋翼機概念圖，其參考獲歐盟資助研發民用型「RACER」旋翼機相關技術，根據高速、長航程與武器搭載能力等任務考量，規劃推出標準型和高速型2種衍生構型。2款概念機在主機身外型採取相近設計，皆配備傳統主旋翼搭配尾旋翼模式，以及機砲、武器掛架及伸縮受油管，但與標準型版本相比，高速型版本則安裝大型機翼，藉此滿足性能需求與酬載彈性。

空巴指出，新概念機著眼於北約NGRC計畫需求，採用模組化與簡潔性為核心設計指標，打造易於產製、維護和升級的平臺，透過開放系統架構維繫長期可負擔能力（affordability），並發揚操作互通性，從而確保盟邦軍事合作夥伴的作戰效率和機隊互補性。

據先前報導指出，北約後勤支援採購局（NSPA）在2024年7月，與空巴、美國塞考斯基及義大利李奧納多公司分別簽署NGRC合約，尋求探索新型旋翼機技術概念，開發新一代多用途中型旋翼載臺，打造拓展「有人／無人組合」（MUM-T）協作能力的先進防衛戰力，因此，未來空巴也可望透過該款全新概念旋翼機，競逐相關計畫，滿足未來作戰需求。

根據合約，要求廠商在13個月內，運用數位技術、結合先進材料與新生產技術，提出新型旋翼機的技術概念與初步設計。其可參考MV-22「魚鷹」可旋轉式發動機艙設計，或是主流的主旋翼搭配尾旋翼模式，但巡航速度不低於220節（每小時407公里），起飛成本則不超過3500萬歐元（約新臺幣12.7億元），每小時飛行成本上限為1萬歐元。此外，該機還須具備遠端遙控、以及發射、回收小型無人機作業能力，藉此提升多元任務彈性。

綜合相關報導，約成員國的現役直升機已陸續接近服役壽限，加上實戰經驗顯示，多用途中型直升機具備最大程度彈性，可用於執行各種運輸、巡邏、武力投射、搜救與無人機搭配任務，因此，儘管這項計畫未來恐需時超過10年，仍凸顯北約積極尋求建構共同技術指標，打造先進防衛戰力的企圖心。

