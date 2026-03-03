戰斧之外還有雷射 美軍驅逐艦搭載ODIN現身對伊行動

美軍驅逐艦發射RGM-109戰斧飛彈。紅線框特寫標示出艦上的ODIN雷射系統，並對比2020年測試畫面，反映該武器已納入前線實戰編組。（圖取自美國海軍／中央司令部，由Army Recognition）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國中央司令部（CENTCOM）發布畫面顯示，一艘伯克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦，在對伊行動期間發射戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。艦上還搭載ODIN雷射系統，但目前尚無官方說明該雷射系統是否在此次行動中實際啟用。

根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，在CENTCOM發布的「史詩怒火行動（Operation Epic Fury）」影像中，「史普魯恩斯號」（USS Spruance）驅逐艦正發射戰斧巡弋飛彈。畫面亦顯示該艦上層結構安裝了「海軍光學攔截器（ODIN）」。這款固態雷射武器屬於非動能的軟殺傷（Soft-kill）系統，主要透過發射高強度雷射光束，破壞或干擾無人機的光電與紅外線（EO/IR）感測器，使其無法鎖定目標。

針對無人機威脅 低成本雷射可節省防空飛彈

報導指出，將配備ODIN系統的驅逐艦部署至針對伊朗的軍事行動中，具有一定戰術意涵。面對潛在的無人機群或巡飛彈威脅，ODIN系統能提供極深的彈匣容量，在電力供應充足情況下可重複使用。這種致盲型雷射武器能有效對付無人偵察機，且不會消耗艦上昂貴的防空飛彈或近迫武器系統彈藥，有助於維持航空母艦打擊群整體的防空火網與防禦縱深。

分析指出，美軍將搭載雷射武器的軍艦編入對抗國家級對手的前線任務，可能顯示定向能武器正逐步從測試走向常態部署。分析認為，這項部署可能被外界解讀為該系統已納入實際部署考量，並被視為應對無人機威脅的防護手段。雖然尚未證實實際使用，但ODIN系統與戰斧飛彈同時出現在戰區畫面中，反映定向能武器已出現在實際部署編組中。

