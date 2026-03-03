伊朗用無人艇襲擊油輪釀一死 「能源動脈」荷姆茲海峽航行安全堪憂

油輪「MKD VYOM」在荷姆茲海峽鄰近海域遭襲擊。（取自Marine Traffic網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美以聯手襲擊伊朗震驚全球，伊朗也對荷姆茲海峽採取軍事控制報復，外國軍聞網站報導，伊朗一艘自殺式無人快艇日前在鄰近荷姆茲海峽的阿曼馬斯喀特外海，命中油輪「MKD VYOM」，造成船體爆炸起火並有人員死亡。荷姆茲海峽為全球能源運輸要道，連結波斯灣與阿拉伯海，此次襲擊引發國際高度關注。

أعلن المركز العُماني للأمن البحري تعرّض ناقلة النفط MKD VYOM لهجوم بواسطة زورق محمّل بالمتفجرات أثناء إبحارها على بُعد 52 ميلا بحرياً من سواحل محافظة مسقط. pic.twitter.com/XUABktn3kt — الجريدة （@aljarida） March 2, 2026

外國軍聞網站《The War Zone》報導，根據船東V.Ships Asia發表的聲明指出：「該船於3月1日在阿曼馬斯喀特外海，遭擊中後發生爆炸並引發火災。」聲明並表示，「我們懷著沉痛心情確認，一名當時位於機艙內的船員不幸身亡。」從公開影像可見，爆炸發生於船體側舷位置，隨後出現明顯火勢與濃煙。

報導指出，執行這次襲擊任務的裝備，推測為伊朗自殺式無人水面載具，這艘無人艇的艇體低矮、貼近水面高速航行，搭載爆炸物後，以遠端操控或預設航線導引至目標。相關畫面顯示，該無人艇接近目標後發生劇烈爆炸。

報導陳述，這是伊朗自殺無人艇在這次衝突中，首次確認成功命中目標。由於這起事件發生於全球重要能源航道附近，加上造成人員死亡，使此類無人水面載具的實戰運用受到關注。

