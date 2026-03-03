新START失效後 美軍新洲際飛彈可恢復「多彈頭」部署

美軍新一代洲際飛彈「哨兵」（LGM-35A Sentinel）保留了搭載多枚核彈頭的空間，確保在不增加飛彈總數的情況下，仍能視戰略需求讓部署彈頭數成倍增加。圖為「哨兵」飛彈測試情境照。（圖取自 L3Harris）

編譯陳成良／綜合報導〕隨著美俄《新削減戰略武器條約》（New START）失效，美國是否恢復陸基洲際飛彈「一彈多頭」部署成為戰略焦點。美國空軍近日對研發中的「哨兵」（LGM-35A Sentinel）飛彈最終彈頭裝載量保持沉默，顯示華府正刻意保留戰略升級空間。

根據軍事媒體《Army Recognition》報導，美軍為了維持戰略穩定，長期在條約限制下將陸基飛彈限定為單彈頭部署。但隨著條約的約束消失，美軍不再排除重啟「多重目標重返大氣層載具」（MIRV）技術，這項設計允許一枚飛彈分別釋放多枚核彈頭，摧毀多個不同目標。

目前美軍部署約400枚陸基洲際飛彈，受限於現有的「義勇兵三型」（Minuteman III）老化與條約規定，每枚飛彈僅能搭載一顆彈頭。然而，新一代「哨兵」飛彈憑藉更強的推力與液體燃料酬載母艙，技術上可搭載2至3枚彈頭。這代表在發射井數量不變的情況下，部署的核彈頭總數將可成倍增加，無須重新設計飛彈或增建設施。

「哨兵」計畫目前正進行關鍵工程測試，未來將搭載全新製造的W87-1核彈頭與Mk21A重返大氣層載具。這項耗資巨大的更新工程，不僅是飛彈的更換，更包含對全美450座發射井與通訊網的全面現代化改裝。

華府對彈頭數量的模糊表態，目的是在無條約時代建立技術儲備。保留多彈頭空間，讓美軍能視地緣局勢變化隨時調整部署規模。若未來政策轉向，美軍無須增加發射井數量，即可透過現有飛彈大幅提高部署的核彈頭總數。隨著計畫預計於2030年代初期成軍，美軍將確保陸基核力量具備更靈活的部署能力。

