中支援伊朗仍難招架美、以猛攻 林超倫：中美軍力有漫長差距

美國軍艦發射飛彈打擊伊朗目標。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國、以色列攜手打擊伊朗，擊斃該國最高領袖哈米尼，且獲得中、俄等國撐腰的伊朗，迄今仍難以發動可重傷美、以聯軍的反擊攻勢。國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫直指，這凸顯中國近年不斷輸出軍事技術，試圖在區域衝突發揮影響力，但若與美國整體軍事實力對比，雙方之間仍然存在著一段非常漫長的差距。

（原文「伊朗為何無法有效抵禦美以聯軍」，由國防院網路安全與決策推演研究所委任副研究員林超倫撰寫，本報獲國防院同意全文刊登）



2026年2月28日，美國與以色列對伊朗發動的聯合攻擊中，據信伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及多位軍政高層遭到精準打擊身亡。此次聯合攻擊前，自2025年6月的「十二日戰爭」暴露伊朗防空與指管體系的脆弱性後，伊朗便積極轉向中國尋求軍事技術與裝備合作。然而，從戰術與戰略情報分析的角度來看，儘管中伊兩國在軍事硬體與太空資訊監偵體系上建立深度的合作關係，但這些來自中國的系統與技術支援卻未能在此次面臨美以聯軍的空襲中發揮預期的防禦功效。以下就中伊雙方的具體軍事合作內容，並從作戰情報與戰術層面探討為何這些武器與技術在此次致命打擊中形同虛設。

伊朗與中國的合作

近年來，中國與伊朗的軍事合作已從單純的硬體裝備，轉化為涵蓋情報監偵與戰略物資供應之軟硬體兼備的型態。在實體武器方面，中國於2025年夏季起陸續向伊朗交付了HQ-16與HQ-17AE等防空飛彈系統，以協助其補足在十二日戰爭中受損的防空火網，並提供自殺式無人機以填補其庫存。同時，雙方也針對具備超音速突防能力、射程達290公里的CM-302（鷹擊12）反艦飛彈，以及DF-17高超音速滑翔飛彈展開了密集的採購談判。此外，中國亦持續向伊朗供應製造彈道飛彈所需的關鍵原料以及用於飛彈製造的碳纖維設備。

更具戰略意義的是，中伊兩國建構了一套被西方軍事專家稱為「中國之眼，伊朗之拳」的混合殺傷鏈（Hybrid Kill Chain）。透過這套架構，中國利用其超過500枚衛星，包含「吉林一號」光學衛星、「遙感」系列偵察衛星，為伊朗提供全天候、高解析度的光學、雷達與信號情報（SIGINT）。同時，伊朗的飛彈導引系統也全面捨棄易受西方干擾的GPS，轉而整合中國的「北斗三號」軍用加密導航訊號，期盼大幅提升打擊精度與抗干擾能力。

為何武器裝備未能發揮效用

從情報戰與聯合作戰的視角來看，中國提供的裝備與技術支援未能在此次防禦中奏效，主要歸咎於以下三項因素：

一、情報滲透與戰術突襲的絕對優勢：美以聯軍此次行動的成功，建立在對伊朗決策高層精準位置的情報掌握之上。美國中情局（CIA）與以色列情報單位長期追蹤哈米尼的行蹤，精準掌握了包括武裝部隊總司令、國防部長與情報首長等高層齊聚德黑蘭之位置與時機。美以聯軍隨後即時調整攻擊時間，於當地時間上午9點40分以長程高精準彈藥對兩座建築物發動同步打擊，達成完美的突襲行動。在這種敵方擁有如此深度的內部情報滲透，並使用遠程精準打擊武器發動奇襲的情況下，任何戰術防空系統（如HQ-16、HQ-17AE）皆難以獲得足夠的預警時間提升戰備，更何況必先受到美以聯軍強大先進的電戰系統制壓。

二、中伊合作具備「重攻輕守」的內涵：中國提供的太空監偵（ISR）與北斗導航系統，主要用於強化伊朗在「尋找（Find）」與「定位（Fix）」敵目標，使伊朗能對以色列或美國的中東基地發動精準打擊。然而，這種依靠中國數據引入伊朗的攻擊體系中，並不能自動轉化為抵禦美以匿蹤戰機與精準打擊武器的防禦效能。此外，伊朗與中國正在談判中的CM-302反艦飛彈與已交付的無人機，皆屬於反介入/區域拒止（A2/AD）的攻擊性武器，根本無法用於攔截高空戰機或高速來襲的空對地彈藥。

三、關鍵裝備尚未到位與系統整合產生落差：儘管雙方談判頻繁，但許多能發揮戰略威懾作用之先進武器系統（如CM-302、DF-17）仍處於磋商階段，尚未形成實質戰力。而中國提供的防空系統或相關後勤料配件，面對美以聯軍長期演練、具備強大電子戰壓制能力與匿蹤突防優勢的空中打擊編隊，在缺乏完整現代化防空預警雷達網與聯合防空指管體系的支撐下，難以構成有效的攔截火網。

結語

西方以美國為首的軍事科技在此次聯合攻擊中展現壓倒性的優勢，其軍事軟、硬體均經過多次實戰的嚴酷洗禮，具備極高的作戰可靠性與適應力。另外美國龐大且深厚的軍工複合體（Military-Industrial Complex）持續投入龐大資源，推動尖端科技研發，確保其在全球軍事作戰與打擊精度上的領先地位。在現代戰爭極度強調的軍事作戰安全追求上，美以聯軍也展現無與倫比的戰場態勢感知（Situational Awareness）能力，結合其強大且先進的電子作戰系統，成功對伊朗實施全面的防空與火力制壓，這種建立在長期實戰經驗與尖端科技研發基礎上，是美以聯軍在作戰初期穩操勝算的原因。

相對而言，中國與伊朗之間的各項軍事合作，以及伊朗近年來內部所推動的建軍改革，在面對美以聯軍此次的高強度、高精準威脅時，暴露出嚴重的針對性不足的問題。伊朗雖然引進了中國的防空系統與衛星情監偵等軟硬體，但並未有良好的系統整合，導致其防禦網在面臨美軍強大的電戰制壓與態勢感知優勢時，無法發揮聯合防禦之效，缺乏良好系統整合的軍事武器裝備，在實戰環境下便形同散沙。

雖然美以聯軍攻擊伊朗目前仍處初步階段，但從各方資訊看到一個殘酷的現實：即便中國近年來不斷輸出其軍事技術，並試圖在區域衝突中發揮影響力，但若將中國整體的軍事實力直接與美國進行對比，雙方之間仍然存在著一段非常漫長的差距。這種涵蓋實戰經驗、系統整合、尖端科技研發與戰場態勢感知能力的全面性落差，正是導致伊朗在此次衝突中，即便依賴中國裝備奧援與技術合作，卻依然毫無招架之力的最根本原因。

