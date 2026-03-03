B-2與F-35聯動出擊 美軍揭怒火行動首日空戰全貌

美國中央司令部發布資訊圖表，揭示匿蹤戰機、電子戰平台與打擊兵力在怒火行動首個24小時之戰區編組全貌。（圖取自美國空軍／海軍／中央司令部，由Army Recognition編輯）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國中央司令部（CENTCOM）公布「史詩怒火行動（Operation Epic Fury）」首日作戰編組，證實匿蹤轟炸機、第五代戰機、電子攻擊機與自殺式無人機已同步投入戰場。美軍在開戰首日即透過隱形與電磁兵力的整合出擊建立空優，展現了現代高強度空戰的整合模式。

軍聞網站《Army Recognition》報導指出，根據CENTCOM發布的資訊，開戰首個24小時的穿透層主力由B-2匿蹤轟炸機以及F-22與F-35戰機構成。B-2轟炸機從遠距離出擊，負責對伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的加固基礎設施投擲2000磅精確導引彈藥。同時，F-22與F-35戰機利用其低可視度與感測器融合技術，標定防空雷達與地對空飛彈系統，藉由壓制敵方防空（SEAD）為後續部隊開闢安全的飛行走廊。

在先進防空系統遭到初步壓制後，作戰重心隨即轉移至持續打擊層。美軍投入F-16與F/A-18等多用途戰機，攜帶精確導引炸彈與防區外彈藥，對指揮中心與通訊樞紐維持高密度的火力壓制。此外，專為低空精確打擊優化的A-10攻擊機也加入戰局，針對分散的機動飛彈單位進行打擊，將隱形戰機創造的短期戰術開口，轉化為持續性的戰區壓制效果。

LUCAS無人機首戰 誘敵啟動雷達完成打擊循環

這套架構最具突破性的是電磁與無人兵力的整合。CENTCOM證實首次在實戰中運用LUCAS（低成本無人戰鬥攻擊系統）自殺式無人機。這款武器能提供可負擔的數量優勢，透過低成本無人機迫使敵方雷達啟動，形成「暴露—鎖定—打擊」的戰術循環。當敵方雷達暴露位置時，EA-18G咆哮者（Growler）電子攻擊機便實施干擾並發射反輻射飛彈，配合RC-135偵察機的訊號收集，協助維持頻譜對抗中的資訊主動權。

除空中打擊架構外，CENTCOM亦指出區域內部署的愛國者（Patriot）與薩德（THAAD）系統提供基地防護，使空中行動得以延續。海上則由航艦打擊群與配備戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈的驅逐艦提供遠距火力支援。這套海空與飛彈防禦交織的架構，使首日行動不僅限於單一空襲，而是建立可持續的聯合火力體系。不過，伊朗仍持續發射飛彈與無人機反擊，區域戰況尚未定局。

