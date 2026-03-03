美以聯攻伊朗牽動川習會 蘇紫雲：台灣扮演美分攤戰區能力

川普與習近平去年10月在南韓釜山會面。（美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕川習會將於本月底登場，但前幾日卻爆發美國和以色列攻打伊朗。國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，中東戰火背景下的川習會性質已並非「關係改善」的高峰時刻，而是作為避免戰略誤判的危機管理會談，臺灣議題最可能的狀態是作為「避免升高衝突」的框架；美國能在中東動武而不放棄印太，關鍵在於盟友是否能分攤壓力，臺灣是否能讓自己成為「可協同作戰的夥伴」，還是需要被保護的安全依賴者。

（原文「中東戰火改變地緣政治將牽動川習會」，由國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲撰寫，本報獲國防院同意全文刊登）

川普在川習會獲更多籌碼

中國政府公開對這次攻擊表達高度關切與譴責，強調尊重伊朗主權與呼籲停火與恢復談判，其外交部發言人要求立即停火並避免進一步升級。隨後並與俄國在聯合國提出指責，抨擊美國和以色列對伊朗的攻擊，稱其違反國際法，並敦促立即停止攻擊，恢復外交途徑。

然而，北京與莫斯科的抗議可說毫無影響，且川普在後續川習會可能取得更多籌碼。主因是北京失去反美聯盟的中東支點。原先美國政府在2013年達成能源獨立（energy independence）後便逐步退出中東的權力真空令北京趁虛而入，伊朗成為反制美國制裁體系的節點、「帶路倡議」的陸權通道，伊朗遭拔除後北京在中東便失去可用的戰略槓桿國。

其次是北京的武器再次證明無效，中國出口委內瑞拉、伊朗的號稱可偵測匿蹤戰機的JY10/26系列雷達、紅旗7、9B等對空飛彈、「神農盾」雷射武器等防空系統均遭到美軍電戰壓制，遭到美軍精準火力一一點名摧毀。這正是未來印太或第一島鏈情境，北京最忌諱的作戰樣態。

第三則是北京失去廉價能源的重要來源。在失去委內瑞拉後，伊朗成為北京協助規避制裁、折價進口能源（discount oil）的供應者。在伊朗政府垮台後，北京灰色交易降低成本的空間被壓縮，進一步衝擊中國的經濟動能。

川習會的本質：危機管理，而非利益交換

美以攻擊伊朗，首先破除過度簡化的假設也就是美國若深陷中東，必然無暇顧及印太。從實際行動來看，美國展現出「有限但精準」的多戰區操作能力，目標不在追求佔領，而是以空中與遠距打擊維持嚇阻與同盟信心。同時，與委內瑞拉的閃電行動一般，凸顯出川普的「談打兩手」戰略操作。

這對中國以及親共人士的啟示是不能再以「美國忙不過來」作為安全判斷的前提假設。對華府而言，中東與印太並非非此即彼的選擇題，而是不同層級、不同手段的並行管理問題。真正影響美國決策的，不是戰區數量，而是每個戰區的成本、風險與盟友分攤程度。

中東戰火背景下的川習會性質已十分清楚，並非「關係改善」的高峰時刻，而是作為避免戰略誤判的危機管理會談。對川普來說，在展現對伊朗的軍事決斷力，更需要確保主要戰略對手的北京不會誤判，相對習近平而言，在內部經濟壓力與外部地緣風險並存下，也無意讓中美關係失控。

這意味著一個對臺灣至關重要的判斷，川習會雖不至於「交易臺灣」，但也不必然是安全保證，臺灣議題最可能的狀態是作為「避免升高衝突」的框架，再次說明臺灣安全的底限來自自身準備，而非他人善意。

對臺灣防衛政策的訊號

一、軍購問題核心在於「戰區分攤能力與意願」

美國能在中東動武而不放棄印太，關鍵在於盟友是否能分攤壓力。對臺灣而言，這轉化為一個戰略問題：是否讓自己成為「可協同作戰的夥伴」，還是需要被保護的安全依賴者。這不只是武器數量，而是指揮管制、後勤、彈藥存量、民防與基礎設施防護的整體結構。

二、外交敘事本身就是戰略資產

中東衝突凸顯對話之外真正能影響局勢的仍是軍事與同盟結構。對臺灣而言，國際敘事與台海安全不能只停留在道德呼籲，而必須與實際防衛作為相互支撐，否則難以轉化為實質支持。

在政治、經濟、外交、軍事、科技等多重危機並存的世界裡，清楚說明安全不是被他人所承諾，而是自身實力證明。臺灣政策真正需要回答的，不是「別人會不會幫我們」，而是我們已經準備好，成為值得被幫、也能自立支撐的安全夥伴。

