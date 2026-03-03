從「波斯憲兵」到「史詩怒火」 美伊70年恩怨情仇成死結

美軍驅逐艦「哈德納號」（USS Thomas Hudner）發射戰斧飛彈。紐約時報指出，隨美軍增派戰機並啟動14國撤僑，此類高強度打擊正快速消耗撥給其他戰區的戰略彈藥庫存。（法新社）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國與以色列聯手發發動攻擊伊朗，戰事有大幅擴張到鄰近國家趨勢，更讓美國與伊朗長達 70 多年的愛恨情仇複雜糾葛，如今進入最慘烈的戰爭狀態，美國過去曾刻意扶植伊朗成為「波斯憲兵」地位，但隨著巴勒維王朝的頹敗倒台丶政教合一政權興起與美國對抗，如今則是兵戎相見，令人不禁唏噓。

曾經的「波斯憲兵」：扶持與現代化

1953 年，在美英策動的政變支持下，巴勒維國王重掌伊朗大權，開啟了兩國長達 25 年的蜜月期。當時，伊朗被視為美國在波斯灣的代理人。1957 年，兩國簽署民用核能協議，諷刺的是，現今引發戰爭的伊朗核能力，最初正是由美國親手奠基。

伊斯蘭革命——從親密盟友淪為「頭號敵手」

進入 1970 年代後期，巴勒維國王推行的「白色革命」雖帶來現代化與經濟繁榮，卻也導致貧富差距劇烈拉大。國王與王室成員的生活極度奢華，政府內部貪污腐敗橫行，軍警特務組織「薩瓦克」（SAVAK）對異議人士的血腥鎮壓更激起全民公憤。1978 年起，各大城市爆發大規模罷工與示威。最終，這場由民眾自發、後由何梅尼領導的革命於 1979 年推翻了巴勒維政權。隨後發生的「伊朗人質危機」使兩國於 1980 年正式斷交，昔日盟友徹底淪為死敵。

此後，伊朗將美國定調為「大撒旦」，雙方從原本的戰略合作夥伴，轉變為橫跨 40 年的長期對峙。

位於科威特舒艾巴港一處美軍臨時作戰中心遭伊朗攻擊，現場冒出濃煙。（圖擷自X）

動盪與試煉：核協議的短暫曙光與破滅

在經歷了長達 30 年的制裁與代理人戰爭後，2015 年《伊朗核協議》（JCPOA）曾讓局勢一度緩解。但 2018 年美國單方面退出協議，並於 2020 年刺殺軍事領袖蘇萊曼尼，使關係再度陷入惡性循環。

當前戰況：史詩怒火與政權更迭的臨界點

美國總統川普宣布軍事行動的四大目標：摧毀伊朗彈道飛彈能力、削弱海軍、終結核野心及阻止其對外支持武裝組織。在美以聯手軍事攻擊下，伊朗政府已證實，最高領袖哈米尼於 2026 年 2 月 28 日死於美以聯合空襲。美軍已首度動用「神風無人機」與 ATACMS 飛彈丶黑色戰斧飛彈等重創伊朗軍事設施。伊朗對有美軍基地的周邊國家展開報復，導致美駐沙烏地使館遭無人機襲擊，荷姆茲海峽航行風險倍增，全球能源市場動盪劇烈。

