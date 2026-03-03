美軍3架F-15E遭誤擊6名飛官皆生還！ 裝備、訓練都是關鍵

美軍3架F-15E戰機在科威特上空遭友軍誤擊墜毀，飛官全數跳傘生還。（法新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍持續對伊朗發動空襲，但有3架F-15E「打擊鷹」戰機意外地在科威特上空，遭友軍防空飛彈誤擊，6名飛官最終全數彈射生還，引發外界關注。根據美國空軍公開資料，F-15E配備ACES II型「零零」彈射椅，飛行員在極低空或低速狀態下仍可啟動逃生程序，同時仰賴平時扎實的訓練，確保飛官的性命安全。

美國空軍規定，飛行員須定期接受彈射程序與緊急處置訓練，包括模擬座艙失壓、機體受損與飛彈威脅情境。除飛行技術外，飛官亦需完成生存、逃脫、抗拒與逃逸（SERE）課程，訓練內容涵蓋戰區墜機後的地面生存與搜救等待程序。相關課程屬空軍飛官養成體系的一部分。

美軍亦設有戰鬥搜救（Combat Search and Rescue, CSAR）機制，由專責單位負責飛行員定位與回收。依公開資訊，美軍在中東長期維持空中加油、預警機與搜救資源輪值部署，以因應高風險任務。

依據公開資料，F-15E戰機若遭敵方防空系統鎖定，機上飛官可透過機載雷達警告接收器（Radar Warning Receiver, RWR），即時獲知威脅來源，讓飛官判別來自地面或空中雷達的照射方向與類型，當敵方火控雷達進入鎖定階段時，座艙內會出現特定聲響與圖示警示，提醒飛行員已遭追蹤。

若飛彈實際發射，戰機的飛彈接近警告系統（Missile Warning System）可偵測紅外線或其他訊號變化，發出緊急警告。依美軍公開飛行訓練說明，飛官第一時間通常會採取規避飛行動作，包括高G力轉向、俯衝或爬升，同時投放熱焰彈或干擾絲（chaff and flares），避免被飛彈擊中。

即使戰機遭擊中，飛官也可以操作ACES II型彈射座椅，這款「零零」（零高度、零速度）彈射椅，可以讓飛官在極低空或低速狀態下，仍可啟動逃生程序，為美軍主力戰機長期使用的標準裝備。美軍表示，6名戰機飛官均依程序彈射，但確切事故原因尚待釐清。

