伊朗首以自殺無人艇擊中油輪 突襲畫面曝光釀1死

伊朗自殺無人艇首度突襲油輪釀1死，影像顯示商船起火與事發之阿曼外海位置。受此衝突影響，荷莫茲海峽航運量已大跌85%。（圖取自 X 平台、Google Earth 合成影像）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一艘懸掛馬紹爾群島旗幟的油輪在阿曼外海遭伊朗無人水面載具攻擊，造成1名船員死亡。英國海事安全機構證實，該船遭自殺式無人艇撞擊並引發爆炸與火災。這是本輪衝突中，伊朗首次成功以無人艇擊中商業船隻。

軍事網站《戰區》（The War Zone）報導指出，遭到攻擊的商船為「MKD VYOM」號，該遇襲事件發生於3月1日，地點位於阿曼首都馬斯喀特以北約約93公里處。 船東「V.Ships Asia」 發表聲明指出，該船在遭疑似發射物撞擊後發生爆炸與火災，並有 1名當時位於引擎室的船員喪生。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）隨後證實，這起攻擊是由無人水面載具（USV）所發動，目前船員已全數撤離至岸上。

أعلن المركز العُماني للأمن البحري تعرّض ناقلة النفط MKD VYOM لهجوم بواسطة زورق محمّل بالمتفجرات أثناء إبحارها على بُعد 52 ميلا بحرياً من سواحل محافظة مسقط. pic.twitter.com/XUABktn3kt — الجريدة （@aljarida） March 2, 2026

雖然這是伊朗首次在該地區使用無人艇打擊商業船隻，但伊朗與胡塞武裝（Houthi）長期以來持續發展無人水面載具與水下潛航器。烏克蘭戰爭中已多次出現類似戰法，無人艇曾被用於攻擊軍艦與港口設施。

在這起攻擊發生之際，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已透過無線電宣告封鎖荷姆茲海峽，並警告將點燃任何企圖通過的船隻。 據追蹤平台統計船舶自動識別系統（AIS）訊號顯示，自美以聯軍發動打擊以來，通過這條關鍵水道的航運量已下跌近85%。 在此期間，已有至少4艘商船遇襲，包含停泊於巴林港內的美國籍油輪「STENA IMPERATIVE」號，該船遭不明發射物擊中起火，船員全數安全撤離。

針對伊朗宣稱全面封鎖海峽的說法，一名美國官員表示，美軍對該水域的監控結果並未證實此項宣告。在保護商業航線的同時，美軍表示已擊中多艘伊朗海軍艦艇。美國總統川普指出，殲滅伊朗海軍部隊是目前的重點目標之一，迄今已有10艘伊朗船隻遭到擊毀。

