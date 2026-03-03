奢華勞斯萊斯再出精品 B-52J同溫層堡壘轟炸機引擎完成升級測試

圖為美國空軍一架B-52H轟炸機。（圖取自美國空軍）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕豪車製造大廠勞斯萊斯近日宣布宣布，已完成F130發動機的高空模擬與操作性測試，該發動機是美國空軍B-52J「同溫層堡壘」轟炸機現代化升級的關鍵，F130將取代已服役逾60年的普惠TF33發動機，成為B-52J的全新動力來源。

軍聞網站「The Defense Post」報導，此次測試於田納西州阿諾德工程發展綜合體（AEDC）進行，驗證發動機在長時間高空戰略任務中的穩定運作能力，並透過氣流畸變模擬裝置測試其在湍流環境下的操作穩定性。此外，發動機也與波音公司完成整合式發電機測試，確保各類任務情境下均能穩定供電。

勞斯萊斯表示，本階段測試完成代表整體發動機驗證計畫告一段落，後續將進入系統整合與雙吊艙測試，並於NASA史坦尼斯太空中心展開下一階段驗證工作。美國空軍指出，相關測試數據已證實F130符合任務需求，接下來將推進試驗機改裝與飛行測試。

報導指出，以往飛機左翼與右翼的發動機有些許不同，F130設計強調耐用性與降低維修需求，採雙吊艙可完全互換配置，有助於簡化後勤與提升戰備率。未來量產將在勞斯萊斯位於印第安納波利斯的工廠進行。公司表示，過去十年已在美國投資超過15億美元，以強化相關生產與技術能力。

B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機歷史迄今超過75年，但美國空軍在2021年決定為剩下76架B-52引擎、雷達和航電系統重大升級，讓這款古董級轟炸機可服役超過 100 年，並與空軍最新研發中的B-21匿蹤轟炸機，一起進行下世代的長程轟炸機高低配。

