首艘康定級軍艦性能提升完工 今年精準射擊排定垂發打海劍二飛彈

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍康定級艦戰鬥系統性能提升案，首艘完成性能提升的承德軍艦（舷號1208），上月低調舉行完工典禮，軍政人士今天指出，承德軍艦已配置國造華陽垂直發射系統，並配置海劍二型艦載防空飛彈，預訂在今年的海空精準彈藥射擊操演時，進行實彈射擊驗證。

軍政人士指出，第2艘要進行性能提升的康定級軍艦為康定號（舷號1202），已在2月4日駛入船塢，進行艦體結構整修與裝備拆裝。依軍方規劃期程，將以每年性能提升一艘的進度，在2030年完成6艘康定級艦戰鬥系統性能提升案。

「華陽垂直發射系統」為中科院針對海軍新一代作戰需求所研發，具備高度靈活的模組化特點，可依據不同艦型空間進行配置。以康定級軍艦性能提升案為例，計畫於艦艏B砲位配置垂直發射管，可搭配艦載的32枚海劍二飛彈執行任務，徹底取代原有之舊型防空武器。配合新型3D相列雷達，華陽系統可實現360度全方位火力涵蓋，並能同時應對多目標飽和攻擊，將海上防空範圍從點防禦擴展至區域防空。

此外，該系統目前已成功整合國造「海劍二型」中程防空飛彈，並於高雄艦測試平台完成「海弓三型」長程防空飛彈的適配驗證。未來將視海軍戰術規劃，部署於康定級性能提升艦及新一代輕型巡防艦。

海軍投入431億5990萬元經費執行的「康定級軍艦戰鬥系統性能提升案」，計畫將艦上老舊的戰鬥系統丶雷達及防空飛彈全數更換，其中，防空飛彈把射程短的海欉樹飛彈，更換為中程的國產海劍二型防空飛彈系統，並以國產垂直發射系統進行發射。

軍政人士說，康定級艦戰鬥管理系統提升與雷達系統、防空飛彈系統獲得後，將大幅提升防空、反飛彈作戰能力；另面對多重威脅環境，可有效進行各類型作戰並防衛自身安全，強化艦隊防空及反潛作戰能力，以保存艦隊戰力，進行制海任務。

