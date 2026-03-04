劍指中國！日本強化硫磺島基地 研擬小笠原群島納入ADIZ

日本防衛省將進一步推動硫磺島基地升級。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕因應中國近年在太平洋軍事活動日益頻繁，日本防衛省將推動強化硫磺島航空基地功能，包括修建港口和跑道；同時研議將小笠原群島上空納入防空識別區（ADIZ），以強化對中國軍機動態的警戒監視。

日本防衛省研議將小笠原群島上空納入防空識別區（ADIZ），以強化對中國軍機動態的警戒監視。圖為日本小笠原群島主島父島。（歐新社）

《朝日新聞》報導，日本政府過去多把防衛重點放在沖繩等西南地區，如今正把目光轉向被視為「警戒監視空白地帶」的太平洋一側，盼補強防衛部署。防衛省預計4月成立「太平洋防衛構想室」，且將在年內修訂的3份安保文件中，納入「強化太平洋防衛」等相關內容，進一步推動硫磺島基地升級。

請繼續往下閱讀...

硫磺島目前駐有約250名海上自衛隊員及100名航空自衛隊員，島中央設有一條長約2650公尺跑道，美軍也會在此進行航艦艦載機的陸上起降訓練。不過，日本自衛隊戰機目前未常駐於此。

根據多名日本防衛省相關人士透露，防衛省預計在新年度啟動硫磺島港灣整建及跑道強化相關調查，並研議設置可供大型船艦停靠的非固定式碼頭。此外，為了因應中國軍機等可能接近，日本防衛省也考慮讓自衛隊戰機常駐硫磺島，建立更即時的應處機制。

《韓聯社》也引述《朝日新聞》4日報導指出，日本正研議將小笠原群島納入ADIZ。日本現行防空識別區基本上是以美軍在1950年代所設定的範圍為基準，但當時並未納入位於本州南方太平洋上的小笠原群島上空。

報導分析，若日本擴大防空識別區，勢必也需在該區域部署雷達，並調整戰機配置。日本政府初步打算透過搭載雷達的空中預警管制機等裝備，填補目前空域監視上的空白地帶。

報導提到，雖然小笠原群島上空目前並未與其他國家的防空識別區重疊，因此周邊國家未必會出現強烈反彈，但若日本在設立後，因應共機活動而增加自衛隊緊急升空次數，仍可能讓中日對立升溫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法