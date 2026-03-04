愛國者飛彈一直打拼命攔截 美日德全年產能曝光「才這個數字」

圖為美軍愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）。（擷取自美軍DVIDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕美以聯手轟炸伊朗境內重要指揮所及軍事設施，伊朗連日出動彈道飛彈及長程自殺無人機反擊，中東各國在防禦上則是以愛國者飛彈為攔截主力，薩德系統數量較少，主要在高高空的空層執行攔截任務。愛國者飛彈拼出擊，也讓各國的愛國者飛彈戰備及庫存數量大幅降低，從國際情勢動向分析，包括美丶日丶德國全年的愛國者飛彈產能，恐趕不上中東戰場上愛國者飛彈攔截消耗的數字。

伊朗在去年仍維持約3000多枚各式彈道與巡弋飛彈，即便是在去年的戰事中消耗了一兩百枚彈道飛彈，但總數仍相當可觀，此外，伊朗大量生產長程自殺無人機（Shahed-136），在此次中東戰事中屢次突穿美以及各國美軍基地的防線，顯示伊朗仍保有一定程度的反擊戰力。

波蘭武裝部隊的愛國者防空飛彈連，去年首度以IBCS系統實射愛國者二型GEM-T飛彈，創下該系統在美國境外運作實測的新紀錄。（波蘭國防部官網）

在攻擊與攔截防禦的作為上，面對一枚來襲的彈道飛彈，絕非一枚防空飛彈就可達到攔截任務那麼的單純，通常要以先後發射兩枚愛國者飛彈才能有效攔截，有時更要三枚，還不一定能精準擊毀，這也代表著攔截彈道飛彈會造成防空飛彈數量的大量消耗，若是敵方採取成本較低的長程火彈的大量攻擊時，守方是否擁有足夠數量的各式防空飛彈，就會是個大問題。

根據國際媒體及專業軍事網站先前的訊息顯示，包括美國本土生產以及獲授權生產愛國者飛彈的日本丶德國的產能統計，PAC-3 MSE及PAC-2 GEM-T這兩型主要的愛國者飛彈，美日德加起來，全年的產能約達900枚左右，這個數字因應區域衝突還可以，但若是戰事大幅爆發丶範圍擴大，產能勢必趕不上消耗的數字。

專家指出，伊朗飛彈與美國、以色列防空系統的消耗會是本次衝突走向的決定性因素之一。圖為愛國者防空飛彈。（法新社）

以下為美日德國在愛國者飛彈的產能：

美國：

美國洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）作為愛國者飛彈的主要製造商，正積極提升最先進型號 PAC-3 MSE 的產能。

目前進度：2025 年年產量已達成 620 枚。

長期目標：預計在未來七年內，將年產量穩步提升至 2,000 枚，以優先供應美軍及全球盟友庫存補充。

在PAC-2 GEM-T飛彈部分，

目前產量：美國主承包商雷神公司（Raytheon, RTX）目前的生產速度約為每月 20 枚，換算年產量約為 240 枚。

日本：

日本三菱重工（MHI）獲授權生產愛國者飛彈（Patriot）的產量，根據最新的產業資訊與日本防衛省的規劃。

目前年產量：約 30 枚。日本目前每年生產約 30 枚 愛國者三型（PAC-3）攔截飛彈。這些產量過去主要用於供應日本航空自衛隊的庫存。

未來產能增長目標：日本與美國已達成協議，目標是將年產量提升至 60 枚。

德國：

德國目前主要授權生產的愛國者飛彈型號為 PAC-2 GEM-T，另一型號 PAC-3 MSE 目前仍在規劃與洽談階段，尚未正式量產。

PAC-2 GEM-T 型（主要生產型號） 由美國雷神（Raytheon）與德國 MBDA 的合資企業 COMLOG 負責。 2026 年底才要正式開始量產，首批飛彈將於 2027 年初 交付。

產能規劃： 北約已下訂 1,000 枚，由德國、荷蘭、羅馬尼亞與西班牙共同採購。

生產規模：德國新工廠（位於巴伐利亞邦 Schrobenhausen）的投產預計將使全球 PAC-2 飛彈的總產能翻倍。

具體數字：雖然官方基於安全理由未公布確切年產量，但參考目前美國本土對PAC-2 GEM-T 約每月 20 枚（年產約 240 枚）的量能，德國工廠未來幾年的目標是支撐上述 1,000 枚訂單的長期穩定供應。

