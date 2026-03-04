自由電子報
軍情動態 > 國際軍情

美軍艦護航荷姆茲海峽有用嗎？ 外媒：將面臨多重威脅

2026/03/04 11:09

美軍伯克級驅逐艦發射戰斧巡弋飛彈，打擊伊朗目標。（路透社）美軍伯克級驅逐艦發射戰斧巡弋飛彈，打擊伊朗目標。（路透社）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中東局勢持續升溫之際，美國總統川普傳出考慮派遣美國軍艦護航通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的商船，以確保重要能源運輸航道安全。不過，外國軍聞網站《戰區》分析指出，若美軍實際執行護航任務，美國軍艦可能暴露在伊朗反艦飛彈、水雷以及自殺型無人機與無人艇等多層次不對稱作戰威脅之下。

報導指出，荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸航道之一，大量石油與天然氣船隻需經此進出波斯灣。該海峽地理條件狹窄，最窄處僅約數十公里，而實際供大型船隻航行的航道更為有限，使船隊與護航軍艦在航行時機動空間受到限制，一旦發生衝突或攻擊，艦艇與商船可採取的迴避動作相對有限。

荷姆茲海峽最窄處僅數十公里，可能增加美軍護航的風險。（路透檔案照）荷姆茲海峽最窄處僅數十公里，可能增加美軍護航的風險。（路透檔案照）
這篇報導分析，伊朗多年來在波斯灣與荷姆茲海峽周邊建立多層次攻擊能力，其中反艦飛彈威脅備受關注。伊朗擁有多型岸基反艦飛彈系統，部分由機動發射車搭載，能沿海岸快速轉移部署。報導提到，這些飛彈發射車甚至可能偽裝成一般卡車或民用車輛，在公路或沿岸活動，使其在需要時能迅速發射飛彈攻擊海上目標。

此外，伊朗近年亦發展多種不對稱攻擊手段，包括可對艦艇發動攻擊的自殺型無人機與無人艇。這些裝備體型較小、成本較低，若在狹窄海域中使用，也可能對大型軍艦與商船構成威脅。

另外，水雷威脅亦不容忽視。伊朗被認為具備在波斯灣布雷能力，若在衝突情勢升高時部署水雷，將可能威脅商船與護航軍艦的航行安全，。

報導指出，若美軍實際推動護航行動，雖可在一定程度上維持航道通行安全，但同時也意味著美國軍艦將長時間處於伊朗武器系統的威脅範圍內，並可能成為優先鎖定的目標。

