伊朗被逼急了 線下轉線上專家示警網路攻擊加劇

〔記者吳哲宇／綜合報導〕伊朗在哈米尼死亡後，全面攻擊波斯灣國家及美以軍事目標。外媒報導，多家網路情報公司警告，受伊朗支持的駭客組織活動頻率正在升高，可能為潛在網路攻擊做準備，呼籲美國、以色列及波斯灣合作理事會（GCC）成員國提高警覺，提防針對關鍵基礎設施的攻擊。

軍聞網站「Defense One」報導，網路安全龍頭「CrowdStrike」表示，目前雖未出現國家級大規模網路攻擊事件，但與德黑蘭當局關係緊密的駭客組織已積極活動，並針對美國、中東和亞洲部分地區的目標實施干擾，呼籲關鍵基礎設施相關單位和金融業保持警惕。

另一網路安全公司「Recorded Future」則說，目前伊朗尚未針對美國發動網路攻擊，可能仍專注於防禦美國行動，但強調伊朗境內大範圍的網路中斷，使相關活動難以被監控，不排除未來將出現報復性網攻。

美國土安全部則表示，伊朗不太可能對美發動大規模實體攻擊，但仍須保持戒備，部長諾姆強調「正與聯邦情報及執法夥伴直接協調，密切監控並阻止任何可能對國土的威脅」，防範伊朗可能的報復行為。

不過，報導也指出，先前移民問題導致兩黨在撥款法案上未達成協議，目前國土安全部正陷入停擺狀態，其中網路安全和基礎設施安全局（CISA）的人員出勤率為38%左右。

