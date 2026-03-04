自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美「黑箭」獲正式型號AGM-190A 運輸機C-130可變「飛彈卡車」

2026/03/04 14:09

美國萊多斯（Leidos）公司研發的「黑箭」（Black Arrow）小型巡弋飛彈（SCM），近期正式獲美國空軍授予型號AGM-190A（圖取自Leidos）美國萊多斯（Leidos）公司研發的「黑箭」（Black Arrow）小型巡弋飛彈（SCM），近期正式獲美國空軍授予型號AGM-190A（圖取自Leidos）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國萊多斯（Leidos）公司研發的「黑箭」（Black Arrow）小型巡弋飛彈（SCM），近期正式獲美國空軍授予型號AGM-190A。其小型模組化設計讓MQ-9「死神」無人機可搭載最多8枚，更可裝備於C-130運輸機成為「飛彈卡車」。

軍聞網站「Airforce Technology」報導，萊多斯防務部門總裁格倫斯費爾德表示，這代表該款飛彈滿足美國空軍對出色成本效益優勢、靈活遙攻打擊解決方案的需求，以及對該公司的信心；相信「黑箭」將為美軍官兵提供執行作戰任務的靈活性，肆應日益複雜的未來戰場環境。

目前AGM-190A正持續與AC-130J砲艇機、OA-1K「天襲者2式」（Skyraider II）攻擊機、MQ-9無人機等載臺進行整合測試。

AGM-190A「黑箭」是萊多斯依據2022年，與美軍特戰司令部（SOCOM）、空軍特戰指揮部（AFSOC）簽署《合作研究與開發協議》（CRADA）所推出的小型巡弋飛彈，拓展GBU-69/B小直徑炸彈的研究成果，定位為兼具低成本與模組化設計優勢的「彈性任務投放平臺」；「黑箭」全長約2公尺，直徑約23公分，全重約200磅（約90公斤）、最大航程可達740公里，配備「多模式尋標頭」，以及「戰況覺知資料鏈路」（SADL）和Link-16資料鏈整合能力等先進指標，即使在GPS訊號受干擾的情況下，仍能精準命中目標，還能依需求搭載高爆彈頭或不同酬載，大幅提升美軍距外打擊任務彈性。

先前萊多斯指出，雖然「黑箭」基本性能與先進飛彈仍有差別，但其射程已達到AGM-158 JASSM飛彈的70%，並且也已是小直徑滑翔炸彈的10倍。

