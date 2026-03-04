美軍要幹大事了？ 美國民眾目睹多架F-35、F-15E升空馳援中東

美軍F-15E戰機是參與空襲伊朗的重要軍備。（路透檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國、以色列持續轟炸伊朗，美國多地民眾近日拍攝到F-35與F-15E等戰機密集起飛畫面，被外界視為美軍增派空中戰力馳援中東的跡象。外國軍聞網站《戰區》（The War Zone）報導，美軍正調動更多戰機前往中東地區，強化當地空中作戰能力。這也與美國總統川普日前預告，美方可能對伊朗發動更大規模軍事打擊相呼應。

這篇報導表示，近期社群媒體流傳多段影片與照片，顯示多架F-35戰機、F-15E戰機從多個基地接連起飛。這些畫面被認為與美軍增援中東的部署有關，也顯示空軍戰機正投入新的海外任務。

在此之前，美軍3架F-15E戰機意外遭擊落，6位飛官皆順利彈射逃生。美軍此次增派戰機，被視為強化空中戰力的舉措。

報導陳述，美軍近期持續向中東增派空中兵力，包含多型戰鬥機，以強化在當地的空中優勢與打擊能力。相關部署被視為美方因應區域局勢升高的重要軍事調整之一。

報導提到，美軍先前已在中東部署航空兵力與海上艦隊。隨著近期衝突升溫，五角大廈持續調整兵力配置，以確保美軍能在必要時迅速展開軍事行動。新增戰機抵達後，可進一步強化空中巡弋、護航與打擊任務能力。

美國總統川普近日表示，美國未來可能對伊朗發動更大規模打擊。相關說法顯示，美方對伊朗的軍事行動仍可能進一步升級，外界也持續關注美軍在中東的兵力部署變化。

