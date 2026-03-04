美F-15E遭友軍誤擊 疑為科威特F/A-18誤認

美軍F-15E同型機。（路透社檔案照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍3架F-15E「打擊鷹」戰機2日在科威特上空遭擊落，外媒披露，初步調查顯示事件可能是友軍誤擊所致，疑似由科威特空軍F/A-18戰機發射飛彈造成，所幸6名機組人員均成功彈射並安全獲救。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，當時正值美國對伊朗作戰的第3天，中央司令部最初表示戰機是被「科威特防空系統」誤擊，但未說明是地對空還是空對空武器。隨後有知情人士指出，地面防空飛彈已不再是主要推測。

報導說，一名前美國空軍戰鬥機飛行員指出，盟軍通常會透過敵我識別系統（IFF）與目視確認程序避免誤擊事件，因此這起事故「相當令人困惑」。雖然目前尚不清楚美軍是否有開啟敵我識別系統，但F-15在沒有進行任何敵意的機動動作下，也很難被誤認為是伊朗戰機。目前6名機組人員皆成功彈射，這表示他們是被從後方追尾的飛彈擊中，而且這種飛彈應不具大型彈頭。

報導補充，當時科威特國防部曾發布聲明指出，科威特遭遇了多個敵對空中目標，但隨後又補充聲明稱，數架美國飛機墜毀。

軍聞網站「The War Zone」報導，目前可能是僅有1架科威特F/A-18參與事件，並發射3枚飛彈擊落3架F-15E。從社群影片的墜機畫面來看，其中一架F-15E尾翼被擊毀並引擎起火後旋轉墜落，較符合從後方遭小型空對空飛彈攻擊的情況。若科威特戰機使用AIM-9「響尾蛇」紅外線導引飛彈，飛行員可能在爆炸前難以察覺攻擊。

