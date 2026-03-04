真主黨襲以基地後黎巴嫩政府出手 強硬全面禁止軍事活動

圖為黎巴嫩政府軍。（美聯社資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕黎巴嫩真主黨武裝組織3日表示，為回應以軍持續打擊該組織在黎巴嫩的據點，襲擊了以色列北部的海法（Haifa）海軍基地。對此，黎巴嫩政府同日稍晚採取前所未有的強硬立場，宣布全面禁止真主黨一切軍事與安全活動。此舉被視為配合以色列持續打擊真主黨勢力。

根據《法新社》報導，真主黨指出，他們3日用「大量高品質飛彈」襲擊海法海軍基地，並針對以色列的13起襲擊事件負責，強調使用導引飛彈和「適當武器」襲擊至少5輛以色列坦克，其中3輛位於黎巴嫩境內。以軍在不久後稱，偵測到數枚來襲飛彈，其中大部分已被擊落。

以色列3日上午也宣布，已開始新一輪對伊朗和黎巴嫩同時進行的空襲。以色列當晚聲稱，已打擊了約60個屬於真主黨和哈瑪斯恐怖組織的目標，造成至少52死154傷，並聲稱擊殺真主黨情報總部負責人馬克萊德。

除了進行打擊行動外，以色列還有採取其他行動。以色列軍方說，已向黎巴嫩南部多個地點部署部隊，並稱其為沿著邊境的「前沿防禦」措施。

黎巴嫩政府方面，「半島電視臺」報導，黎巴嫩總理薩萊姆2日在緊急內閣會議結束後，發布聲明表示，政府「絕對且明確地拒絕任何在合法機構框架之外，從黎巴嫩領土發動的軍事或安全行動」，代表真主黨接下來的一切安全與軍事活動將被視為「非法行為」，必須立即禁止並要求其交出武器。

報導指出，薩萊姆已下令軍方與安全機構採取「立即措施」執行內閣決定，防止後續任何軍事行動或從境內發動攻擊的行為。黎巴嫩司法部長納薩爾也透過社群媒體發文表示，司法機關已指示「安全機構即刻逮捕發射火箭者及其煽動者」。

值得注意的是，此次黎巴嫩政府前所未有的決定，也引發真主黨的強烈反彈，其議會黨團領導人拉德批評禁令「輕率且毫無道理」。

