可從海上直飛800公里 美軍魚鷹機可直接送陸戰隊登島

一架MV-22B魚鷹機從「拳師號」兩棲攻擊艦起飛。這種機型能以超越直升機的速度與航程將部隊送往800公里外的島嶼，強化美軍在印太的遠距突擊能力。（圖取自美國太平洋艦隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一架能像直升機垂直起降，卻能以飛機速度巡航的運輸機，正讓美軍在印太海域具備更廣闊的行動空間。美軍MV-22B「魚鷹」傾轉旋翼機（Osprey）近日從兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer）起飛，顯示其能從海上直接將部隊送往遠距島嶼。

根據軍事媒體《Army Recognition》報導，美國陸戰隊第11遠征部隊（11th MEU）正隨「拳師號」兩棲待命支隊在印太海域執行任務。這項行動的核心在於驗證魚鷹機如何從敵方偵測不到的地平線外發動突擊，讓軍艦能停在更遠的海域，部隊仍可迅速抵達目標。

這款飛機在不加油的情況下，作戰半徑超過833公里，能以時速518公里的高速將24名全副武裝的陸戰隊員送往目的地。這代表美軍不必依賴容易被飛彈鎖定的固定機場，就能從海上出動部隊，直接深入島嶼內陸或偏遠陣地。

這種機動力支援了美軍「遠征前進基地作戰」的戰法。小規模機動部隊能被迅速送往關鍵水域的島嶼，建立臨時陣地後再快速撤離，這種「打了就跑」的特性，大幅增加了對方的預測難度。

排水量約4萬噸的「拳師號」作為海上移動基地，能同時搭載魚鷹機、各型直升機與 F-35B 匿蹤戰機。這代表美軍即使沒有前線基地，也能從海上持續出動飛機與部隊，在印太熱點區域維持不間斷的軍事部署。

在印太這個以距離定義生存率的戰場中，魚鷹機的高速與長程性能，確保了美軍具備比對手更靈活的反應節奏。

