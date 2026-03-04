中東戰火狂燒恐排擠我軍購 波及「台灣之盾」增購愛三飛彈營時程

造「台灣之盾」（T-Dome）防空網，需要攔截高度更高的飛彈，加大防衛縱深。以國造強弓飛彈為例，攔截高度達到70公里，比起現役的天弓三型飛彈高出許多。圖為根據中科院發布的影片，強弓飛彈可覆蓋的範圍，遠大於天弓三型飛彈，讓我國防空網更加完整。（擷取自中科院影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕 全球局勢動盪不安，中東戰火持續延燒，不僅引發區域動盪，更意外對我國「台灣之盾」空防佈局產生深遠影響。軍政人士今天指出，我國正規劃向美增購一個營規模的愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE），以及配套的新式雷達及IBCS「整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」，但在美方優先補足中東戰區消耗及各國爭相補貨的壓力下，這項旨在建構「台灣之盾」的重大軍購案，交貨進度恐面臨嚴峻的排擠挑戰。

中東戰火劇烈消耗 產能面臨全球搶單

軍政人士透露，近期中東地區衝突頻仍，美方及其盟友在攔截伊朗與胡塞組織的導彈與無人機攻擊中，已消耗大量愛國者飛彈庫存。根據國際情勢觀察，PAC-3 MSE 飛彈目前的全球年產能僅約 600 至 650 枚，PAC-2 GEM-T約為240枚，但在烏克蘭與中東戰場的高強度消耗下，即使美方已擴大生產線，仍難以支應全球激增的需求。

官員憂心表示，美方在軍售資源分配上具備「戰略優先順序」，當前中東戰事直接威脅美軍與重要盟友的安全，其補彈需求具備高度迫切性。這對於正處於採購規劃階段的台灣增購「愛三 MSE飛彈營」案來說，無疑是個變數。若戰火不熄，美方極可能將產能優先撥付予中東戰區或回補自身戰略庫存，屆時我方增購案的交貨期程恐將被迫往後推延。

圖為美軍愛國者三型增程型飛彈（PAC-3 MSE）。（擷取自美軍DVIDS網站）

增購一個營規模逾 300 枚 強化全台防空韌性

我國除先前已運用 200 億元軍購結餘款，增購 102 枚 PAC-3 MSE飛彈（首批已於今年年初開始陸續交付）外，目前正計畫在1.25兆元的軍購特別預算案中增購一個完整的愛國者飛彈營。

規模估算：一個典型的愛國者飛彈營下轄3 到 4 個飛彈連，若以基本配置計算，攜帶的飛彈數量將超過300枚。

戰力意義：此採購案將整合 IBCS系統，並與現役愛國者飛彈丶國造天弓三型飛彈形成「高低搭配」，讓台灣成為全球防空飛彈密度最高的國家之一，有效反制共軍彈道飛彈威脅。

軍方密切關注 確保「台灣之盾」如期到位

儘管外界擔憂產能排擠，我國國防部目前仍維持審慎觀望。軍方官員強調，台海安全攸關全球戰略利益，美方先前曾特別下令優先保障烏克蘭與台灣的防空攔截彈供應。然而，隨著中東戰火擴大化，我方將持續透過台美軍事交流管道，密切追蹤洛克希德馬丁（Lockheed Martin）生產線的擴充進度，並籲請立法院朝野支持1.25兆特別預算，全力確保這批保衛領空的「及時雨」不會因內外情勢而生變。

