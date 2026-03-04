「我們沒有步兵了」無人機占80％擊殺 烏軍前線兵力告急

烏克蘭軍人發射偵察無人機。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕無人機已占烏克蘭戰場超過80%的擊殺任務。2022年開戰初期，烏軍仍以壕溝與步兵為主體；到了2026年，前線地段已出現由少數骨幹小組操控無人系統接管的現狀。面對兵力枯竭，這場戰爭正迅速提高無人系統在前線的比重。

軍聞網站《Defense News》報導，烏克蘭前線正由「兵力戰爭」演變為「機器戰爭」。目前部分前線單位編制僅剩30%至60%，在極端地段，僅12名戰士需防守長達5至10公里的戰線。

統計顯示，烏軍士兵平均年齡已達43至45歲；據烏克蘭官員先前向外媒表示，目前約有200萬名男性躲避動員，另有20萬人擅離職守，為了彌補缺口，烏軍正利用感測網路、地雷區與無人系統取代傳統步兵陣地。

無人機已成為烏軍主要的打擊手段，2025年全年錄得81萬9737次視訊確認命中。在實戰中，一名操作員透過平板電腦可同時切換並控制3架甚至10架無人機，執行原本需要一整個步兵小隊負擔的任務。服役於新成立的第28旅無人系統營、化名「速食店」（Scooby）的外籍操作員「直言：「步兵已死。」

烏軍正將此模式教條化，計畫在沿線建立15公里的無人「殺戮區」（Kill Zone）。目前第28旅已將70%的前線物流交由自動化機器人處理，甚至出現由搭載12.7mm機槍的履帶機器人獨自守衛陣地數週的案例。為支撐轉型，烏克蘭無人機供應鏈已將到貨時間縮短至平均10天，最快僅需1天即可送達前線。烏克蘭無人系統部隊指揮官「馬札爾」（Magyar）強調其核心理念：「人類思考，機器工作。」

俄軍同步演進 機器仍無法獨立守土

無人化程度提高的同時，仍面臨環境與敵情挑戰。零下20攝氏度的低溫導致無人機電池壽命銳減，士兵甚至須以豬油為機身防凍。與此同時，俄羅斯也正透過大規模生產無人機與強化電子戰（EW）能力對抗。前美軍傘兵紐斯（Jesse Nuese）提醒，目前無人系統仍無法單獨執行「持有土地」的任務，這也讓烏克蘭的軍事轉型存在未知的戰略風險。

