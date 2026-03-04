被科威特戰機擊落！軍事粉專曝美F-15E反制失效原因

《華爾街日報》報導，3架美國戰機2日遭到1架科威特F/A-18「大黃蜂」戰鬥機意外擊落。圖為科威特空軍F/A-18戰機。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯手以色列攻擊伊朗後，伊朗也開火反擊。3架美國戰機在科威特意外被科威特友軍誤擊落，原本外界以為是出自科威特地對空部隊之手，但《華爾街日報》今日報導，初步報告指出，3架美軍F-15戰機是遭科威特一架F/A-18「大黃蜂」誤擊落。軍事粉專指出，被擊落的F-15E不但數量是三倍，性能還更具有優勢，推測F-15E有三個原因導致反制失效。

軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」今日發文指出，報導稱，這架F/A-18發射了三枚空對空飛彈，全部命中，擊殺率達到100％。若不考慮誤擊這件事的起因，單純就空戰分析，這場發生在中東上空的「空戰」，本質上是一場「波音內戰」。若從帳面數據與設計定位來看，被擊落的F-15E不但數量是其三倍，性能還更具有優勢。

從裝備性能指標的客觀條件來看，單架F/A-18面對三架F-15E，理應處於劣勢，但空戰從來「不只是」性能取勝，F-15E編隊當時極可能正在執行對地打擊任務，機身外掛大量對地彈藥與副油箱。「炸彈卡車」的武裝配置不僅會大幅增加雷達截面積（RCS），更會嚴重拖累機動性能與加速能力。

相對的，科威特的F/A-18極可能利用了地形掩護、地面雷達系統（GCI）的資料鏈引導，成功對美軍機隊發起了「戰術突襲」，這讓F/A-18得以避開F-15E的超視距雷達優勢區，順利切入F-15E的探測盲區。F/A-18的射控電腦在極短時間內建立射擊解算，連續發射飛彈，最終達成三發三中、100%擊殺率的「戰果」。

F-15E的反制失效原因

美軍F-15E配備頂尖的戰術電子戰系統，卻在本次事件中，未能及時釋放熱焰彈或進行高G力迴避。粉專推測，F-15E反制失效原因有三：

一、信任敵我識別（IFF）：科威特身為美國盟邦，其F/A-18在美軍雷達與資料鏈上必然顯示為友軍，就算偵測到空域中有F/A-18，也不會加以重視。

二、雷達靜默攻擊：科威特戰機的攻擊中，幾乎篤定有紅外線導引的AIM-9短程飛彈，發射過程完全不會產生雷達電波，F-15E的雷達預警接收器（RWR）自然不會作動。加上現代飛彈多採用無煙發動機，若敵機從機尾低空死角近距離發起突襲，機組員幾乎無法以目視察覺來襲威脅。

三、預警時間短，即便系統（或飛行員）在最後一刻偵測到威脅，F-15E可能早已進入空對空飛彈的「不可逃逸區」（飛彈接近到無論敵機如何進行反制，如干擾、高G力閃避、轉彎、俯衝，飛彈都不會脫鎖，且保有足夠動能與機動性，貼近與摧毀目標的空間範圍），飛官只能立刻彈射逃生。

台灣可借鏡

粉專表示，這次空戰也是台灣防衛作戰極具價值的戰術教案：台海空域極度狹小，若爆發全面衝突，不僅有國軍與解放軍的各型戰機、無人機與防空飛彈交織，若加計援台友盟國家軍機介入（有人機與無人機都有可能），空域將呈現極度擁擠的「多國籍、多機種、多層次」作戰環境。

在這種高壓態勢下，若缺乏統一的戰術資料鏈、加密敵我識別系統的無縫整合，特別是在遭逢強烈電子戰干擾、通訊品質降級的環境中，「友軍誤擊」的風險將呈指數級上升。

應盡早透過跨國兵推與聯合演訓，確立我軍與外軍在同一戰區的指揮管制權責，並制定嚴謹的交戰規則（ROE）與敵我識別SOP，才能確保在未來的台海防衛戰中，避免重演「未戰敵軍，先傷友軍」的致命失誤。

