中東戰局變飛彈消耗戰 伊朗狂射無人機 美以防空彈還剩多少?

外籍工人遠眺阿拉伯聯合大公東岸富查伊拉（Fujairah）工業區爆炸後升起的濃煙。隨著伊朗將飛彈打擊範圍擴大至海灣鄰國，阿聯已被迫關閉領空，中東天空的飛彈消耗戰正持續向外蔓延。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗飛彈與美以攔截彈連日交火，滿天火光已成中東夜空常態。這場衝突已經跳脫傳統領土爭奪，演變成比拚飛彈庫存的消耗戰。外界分析指出，戰火最終走向極可能取決於誰先耗盡昂貴的防空飛彈。

英國《衛報》報導指出，伊朗及其代理人發動涵蓋1900公里距離範圍、超過1000次的跨國打擊。不過近期伊朗的攻擊頻率明顯下降。華府智庫新美國安全中心（CNAS）防務專家佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）分析，這可能代表德黑蘭當局正試圖保存飛彈實力，或是庫存已經無法維持高強度齊射。

這場天空消耗戰的規模從各國防禦數據可見一斑。阿拉伯聯合大公國日前宣佈已成功摧毀161枚彈道飛彈，並攔截高達645架無人機與8枚巡弋飛彈。專家指出，伊朗的戰略企圖在於藉由拉高防禦方的財務成本與平民心理壓力，來達到拖垮敵人的目的。

攔截系統並非毫無破綻，只要有一枚飛彈成功突破防線並擊中基礎設施，防禦方就必須付出慘痛代價。以色列飛彈防禦倡議聯盟（MDAA）資深研究員因巴爾（Tal Inbar）強調，歷史經驗顯示衝突長短往往取決於防空飛彈的數量。在這場沒有絕對防禦的戰事中，一旦攔截彈藥耗盡，戰局將瞬間傾斜。

