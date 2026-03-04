F-35、B-2、B-52齊聚中東 美軍最強空中戰力大舉壓境

美軍B-52轟炸機與戰機編隊飛行。美國近期持續向中東部署更多空中兵力，空戰規模不斷擴大。（圖取自X / Eugenia Golding）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍與以色列針對伊朗的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）進入第四天，戰事規模正持續擴大。美國不僅出動了包含B-2與B-52在內的戰略轟炸機群，近期更緊急從歐洲調派大批F-35A匿蹤戰機與F-15E打擊鷹戰機湧入中東。這場匯集美軍最強空中戰力的軍事集結，顯示空戰規模正在急遽升級。

根據軍事媒體《戰區》（The War Zone）報導，美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）證實，美軍正加速將戰術航空部隊部署至中東戰區。目前除了陸續抵達的F-35A與F-15E戰機外，美國中央司令部（CENTCOM）也確認，包含B-2匿蹤轟炸機、B-1槍騎兵以及B-52戰略轟炸機，皆已從美國本土起飛參與打擊伊朗的任務。

這支龐大的空中艦隊展現了驚人的破壞力。在行動的前三天，美軍已精準打擊超過1700個目標，範圍涵蓋指揮中心、防空系統以及彈道飛彈陣地。然而，極度擁擠的戰場空域也帶來了致命風險。隨著伊朗頻繁發射飛彈與無人機，加上各國戰機頻繁穿梭，科威特防空系統日前便不慎誤擊了三架美軍F-15E戰機，凸顯出戰場環境的混亂與複雜。

這場空前規模的戰役何時落幕仍是未知數。美國總統川普（Donald Trump）曾暗示，這場行動可能持續四到五週。為防範戰火蔓延，不僅英國F-35B戰機已在約旦上空擊落伊朗無人機，法國與希臘也陸續派遣飆風戰機（Rafale）等空中兵力前往阿聯與賽普勒斯進行防禦部署。外界預期，若戰事持續拖延，將有更多盟國戰機被迫捲入這場中東風暴。

