捨航艦編隊 美軍6艘神盾艦分散阿拉伯海 戰斧飛彈建打擊網

美軍神盾艦發射戰斧巡弋飛彈。美國海軍近期在阿拉伯海部署6艘神盾艦，大幅強化該區域的遠程精準打擊能力。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍在阿拉伯海部署6艘神盾艦，形成可持續發射戰斧巡弋飛彈的海上打擊力量。這項罕見的大規模部署將海軍打擊火力分散至廣大水域，不僅擴大了美軍在中東區域的遠程精準火力網，更展現出強大的海上持續攻擊能量。

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，美國海軍近期將6艘獨立運作的神盾艦部署至阿拉伯海，參與代號為「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）的任務。根據美國海軍學會新聞網（USNI News）追蹤數據，這些軍艦並未編入傳統航空母艦打擊群，而是分散在不同海域，從多個方向建構遠程精準火力網。

這項被稱為分散式海上打擊的戰術，核心武器正是射程超過1600公里的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）。每艘神盾艦配備90–96個垂直發射單元，可裝載大量戰斧飛彈。透過將發射平台分散在數百海里的範圍內，不僅能讓敵方雷達難以追蹤，更能確保即使部分戰艦需要重新裝填或進行防禦，其他戰艦仍可持續發射飛彈，維持高強度的攻擊壓力。

美國軍方罕見釋出這波海上打擊的官方影像。照片證實，包含麥克福爾號（USS McFaul）與米利厄斯號（USS Milius）在內的多艘神盾艦，已在中央司令部（CENTCOM）責任區內，實際發射戰斧飛彈參與攻擊。分析指出，這類巡弋飛彈具備低空突穿防禦網的能力，主要用於摧毀深藏內陸的指揮中心、防空飛彈陣地與武器儲存庫。

透過分散部署多艘發射平台，美軍得以在不依賴區域空軍基地的情況下維持長時間的遠程打擊能力，讓海上巡弋飛彈成為中東戰場的重要火力來源。

