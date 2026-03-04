以其人之道還治其身！美版見證者無人機參戰 滯空6小時反殺伊朗

由美國研發的LUCAS滯空彈藥，被外界視為「美版見證者」。美軍在近期的軍事行動中首度將其投入實戰，以極低的成本與長達6小時的滯空能力，精準獵殺敵方防空系統與飛彈發射車。（圖：美國國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍正將伊朗最擅長的無人機戰術反拋回對手頭上。在近期這波空襲行動中，美軍能無傷獵殺敵方防空陣地，不是因為出動了多高科技的匿蹤戰機，而是因為首度投入了極度廉價、代號LUCAS（低成本無人戰鬥攻擊系統）的滯空彈藥。這款被稱為「美版見證者」的神風無人機，以極低的製造成本與強大的蜂群攻擊潛力，宣告五角大廈深層打擊戰術的重大轉型。

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，美軍在近期的打擊行動中，正式讓這款由美國企業SpektreWorks製造的無人殺手亮相。LUCAS具備長達6小時的滯空飛行能力與將近650公里的作戰半徑。它能在目標上空長時間盤旋，一旦鎖定敵方雷達或機動飛彈發射車，便會攜帶18公斤高爆彈頭直接俯衝撞毀目標，全程不需讓昂貴的有人戰機涉險。

這款武器的研發背景充滿強烈的針對性，五角大廈推出LUCAS的初衷，正是為了反制伊朗見證者-136（Shahed-136）造成的威脅。美國總統川普曾公開讚賞這款裝備，強調美軍只需花費3.5萬到4萬美元就能快速製造數千架。這種可消耗的設計理念，讓美軍能毫無顧忌地發動大規模蜂群攻擊，以低廉成本與致命性壓制對手。

除了作為單向攻擊的神風無人機，LUCAS在戰場上還具備多重聯網功能。它採用開放式架構並支援火箭助推發射，可由非專業人員從軍艦甲板或前線陣地快速部署。更關鍵的是，它能在多領域無人系統通訊（MUSIC）網狀網路中扮演中繼節點，確保美軍與盟邦在強烈電子干擾的環境下，依然能維持安全的通訊連結。

捨棄昂貴巡弋飛彈 無人殺手成打擊主力

這款美版見證者的實戰部署，顯示五角大廈的打擊重心正逐漸轉移。指揮官不再單純消耗昂貴的戰略巡弋飛彈庫存，而是大量導入可隨時犧牲的無人機，對敵方防禦縱深施加持續性的壓力。隨著大量LUCAS無人機投入中東戰局，這項低成本的空中獵殺利器，已成為美軍瓦解防禦網與執行分散式作戰的核心樞紐。

