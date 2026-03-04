美軍攻打伊朗第4天戰果！打擊近2000目標、摧毀17艘伊朗軍艦

美軍驅逐艦「哈德納號」（USS Thomas Hudner）發射戰斧飛彈。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國對伊朗的軍事行動進入第4天，交出極為震撼的戰果。這場空襲並非僅停留在陸上設施的破壞，美軍在打擊近2000個戰略目標的同時，更直接從海上擊沉17艘伊朗軍艦，宣告將伊朗海軍全面癱瘓。

衛星影像顯示，伊朗最大軍艦「莫克蘭號」（IRINS Makran）週一於軍港起火燃燒。這艘由大型油輪改裝的海上基地艦遇襲，印證了美軍在衝突初期即將伊朗海軍列為首要打擊目標的毀滅性戰果。（圖：Planet Labs PBC）

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper）在週二發布的影片中證實，名為「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）的軍事打擊已進入第4天。這場戰役動員超過5萬名美軍與200架戰機全天候出動，目前已精準擊中近2000個伊朗目標。

儘管龐大的轟炸數字驚人，但這場戰役最具毀滅性的轉折發生在海上。古柏罕見地描繪了美軍對伊朗海軍的致命打擊，直言美軍正在「擊沉整支伊朗海軍」。他證實，美軍目前已摧毀17艘伊朗艦艇，其中包含一艘最具作戰能力的潛艦，其艦體側面已被美軍火力炸出一個大洞。

這項海上打擊徹底改變了周邊海域的勢力版圖。古柏指出，過去數十年間伊朗政權頻繁騷擾國際航運，但如今在阿拉伯灣、荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）與阿曼灣，已經完全看不到任何一艘航行中的伊朗船隻。雖然伊朗試圖發射數百枚彈道飛彈報復，但美軍正持續追捕殘餘的發射系統，德黑蘭當局的反擊能力正隨著海空力量瓦解而快速衰退。

