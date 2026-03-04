自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

伊朗軍艦德納號斯里蘭卡外海遭潛艦擊沉 已救出32人持續搜救

2026/03/04 19:44

伊朗護衛艦「德納號」今（4）日在斯里蘭卡外海遭潛水艇擊沉，其於2023年曾出訪巴西，停靠在里約熱內盧港。（歐新社檔案照）伊朗護衛艦「德納號」今（4）日在斯里蘭卡外海遭潛水艇擊沉，其於2023年曾出訪巴西，停靠在里約熱內盧港。（歐新社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗護衛艦「德納號」（IRIS Dena）今（4）日在斯里蘭卡外海遭潛水艇擊沉。斯里蘭卡軍方指出，目前已救出32名倖存者，搜救行動持續進行中。

《路透》先前報導，德納號在斯里蘭卡領海附近遭到潛艦攻擊，造成至少101人失蹤，斯里蘭卡海軍則救出78名傷者。

但斯里蘭卡海軍發言人稍早指出，報導的傷亡數字並不準確，海軍目前已救出32名傷者並送醫治療，搜救行動仍在進行中。

《美聯社》指出，德納號是伊朗海軍最新銳的軍艦之一，2023年曾代表伊朗巡迴訪問南非、巴西等國家，隨行的還有一艘改裝油輪以及支援艦馬克蘭號（IRIS Makran）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中