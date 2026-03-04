限制級
伊朗軍艦德納號斯里蘭卡外海遭潛艦擊沉 已救出32人持續搜救
伊朗護衛艦「德納號」今（4）日在斯里蘭卡外海遭潛水艇擊沉，其於2023年曾出訪巴西，停靠在里約熱內盧港。（歐新社檔案照）
〔即時新聞／綜合報導〕伊朗護衛艦「德納號」（IRIS Dena）今（4）日在斯里蘭卡外海遭潛水艇擊沉。斯里蘭卡軍方指出，目前已救出32名倖存者，搜救行動持續進行中。
《路透》先前報導，德納號在斯里蘭卡領海附近遭到潛艦攻擊，造成至少101人失蹤，斯里蘭卡海軍則救出78名傷者。
但斯里蘭卡海軍發言人稍早指出，報導的傷亡數字並不準確，海軍目前已救出32名傷者並送醫治療，搜救行動仍在進行中。
《美聯社》指出，德納號是伊朗海軍最新銳的軍艦之一，2023年曾代表伊朗巡迴訪問南非、巴西等國家，隨行的還有一艘改裝油輪以及支援艦馬克蘭號（IRIS Makran）。