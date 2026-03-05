美國潛艦用重型魚雷擊沉伊朗軍艦 MK-48 MOD6AT台灣也有！

美軍潛艦擊沉伊朗海軍軍艦，美軍潛艦目前配備的重型魚雷，是MK-48 Mod 6 AT 重型魚雷，我國也有採購同款重型魚雷。圖為MK-48 Mod 6 AT 重型魚雷發射的示意圖，（圖取自雷神官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國國防部昨（4）日證實，美軍潛艦於斯里蘭卡附近海域的軍事衝突中，成功擊沉伊朗海軍軍艦。美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）形容此行動為「無聲的死亡」（Quiet death），這是美軍潛艦自二戰以來首度在實戰中擊沉敵對戰鬥艦。

美軍潛艦目前配備的重型魚雷，是MK-48 Mod 6 AT 重型魚雷，此戰也讓MK-48 Mod 6 AT 重型魚雷成為全球軍事焦點。事實上，我國也採購為數不少的同款美製重型魚雷，並配備在現役劍龍級潛艦及國造潛艦「海鯤號」上，對共軍威脅具有強大的嚇阻力量。

請繼續往下閱讀...

「龍骨殺手」威力驚人：美軍揭露打擊細節

根據美方公佈的戰果分析，此次執行任務的潛艦運用了 MK-48 Mod 6 AT 魚雷的特性，攻擊點選擇伊朗軍艦推進系統的下方船體，撞擊並進入船體之後爆炸，從美軍公佈畫面來看，伊朗軍艦遭攻擊之後，先是艦身劇烈震動，接著艦身被抬升後重摔，這樣的攻擊模式產生足以「折斷龍骨」的物理能量，讓目標在極短時間內斷裂並迅速沉沒。

美國國防部昨（4）日證實，美軍潛艦於斯里蘭卡附近海域的軍事衝突中，成功擊沉伊朗海軍軍艦。美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）形容此行動為「無聲的死亡」（Quiet death），這是美軍潛艦自二戰以來首度在實戰中擊沉敵對戰鬥艦。（圖：取自美國戰爭部網站）

此外，該型魚雷具備以下核心強項：

數位偵測技術（AT版）：搭載先進聲納處理器，能從敵軍誘餌與背景噪音中精確鎖定目標。

極速壓制：最高航速達 55 節（約時速 102 公里），使敵方雷達發現時已無從迴避。

深海打擊：最大攻擊深度可達 800 公尺，無論水面艦艇或深海潛艦皆在射程內。

台灣「不對稱戰力」核心：同款魚雷配備劍龍級潛艦及海鯤潛艦

值得關注的是，這款在印度洋大顯身手的「致命殺手」，正是台灣近年積極向美採購的武器。 我國國防部已於數年前完成 MK-48 Mod 6 AT 重型魚雷的採購，美軍依期程分批運交到台灣並撥交海軍使用。

該款魚雷裝備於現役的2艘「劍龍級」潛艦，並將成為首艘國造潛艦「海鯤號」（SS-711）的主力打擊武器。

軍方人士分析，美軍此次實戰範例，驗證了重型魚雷在現代海戰中的不可替代性。對台灣而言，MK-48 魚雷的配置大幅提升了台灣潛艦部隊對敵方大型水面艦艇（如驅逐艦、航艦）的震懾力，是台灣落實「不對稱作戰」與維繫台海安全的重要水下利劍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法