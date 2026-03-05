自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

海基飛彈試射畫面曝！金正恩視察北韓5000噸級新型驅逐艦

2026/03/05 14:13

北韓領導人金正恩近日造訪南浦造船廠，視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」。圖為該艦試射飛彈。（法新社）北韓領導人金正恩近日造訪南浦造船廠，視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」。圖為該艦試射飛彈。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒報導，北韓國務委員會委員長金正恩3日至4日訪問南浦造船廠，視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，並觀摩艦載巡弋飛彈試射、查看官兵艦艇操作訓練狀況。

北韓領導人金正恩近日造訪南浦造船廠，視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」。（法新社）北韓領導人金正恩近日造訪南浦造船廠，視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」。（法新社）

韓聯社報導，金正恩3日視察航海測試後表示，新型驅逐艦機動性能滿足作戰需求，已成為北韓海上防衛力量的嶄新象徵。他說，在勞動黨新的5年規劃期間，應每年建造2艘相同或噸位更大的艦艇，落實「大規模海上艦艇力量建設計劃」。

北韓領導人金正恩近日造訪南浦造船廠，視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」。（法新社）北韓領導人金正恩近日造訪南浦造船廠，視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」。（法新社）

金正恩4日在「崔賢號」上觀摩了艦對地巡弋飛彈試射。試射成功後，金正恩強調，此次試射是評估艦艇作戰能力的核心環節。

金正恩當天還在造船廠查看了「崔賢級」驅逐艦3號艦的建造情況，並對目前進度給予高度評價。據了解，北韓計劃在今年10月10日建黨紀念日前夕，完成建造與「崔賢號」類似級別的第3艘驅逐艦。

「崔賢號」以北韓最高人民會議常委會委員長崔龍海的父親崔賢命名，為該國首艘5000噸級新型驅逐艦，去年4月25日下水，即將正式服役。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中