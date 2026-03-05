海基飛彈試射畫面曝！金正恩視察北韓5000噸級新型驅逐艦

北韓領導人金正恩近日造訪南浦造船廠，視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」。圖為該艦試射飛彈。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒報導，北韓國務委員會委員長金正恩3日至4日訪問南浦造船廠，視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」，並觀摩艦載巡弋飛彈試射、查看官兵艦艇操作訓練狀況。

北韓領導人金正恩近日造訪南浦造船廠，視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」。（法新社）

韓聯社報導，金正恩3日視察航海測試後表示，新型驅逐艦機動性能滿足作戰需求，已成為北韓海上防衛力量的嶄新象徵。他說，在勞動黨新的5年規劃期間，應每年建造2艘相同或噸位更大的艦艇，落實「大規模海上艦艇力量建設計劃」。

北韓領導人金正恩近日造訪南浦造船廠，視察5000噸級新型驅逐艦「崔賢號」。（法新社）

金正恩4日在「崔賢號」上觀摩了艦對地巡弋飛彈試射。試射成功後，金正恩強調，此次試射是評估艦艇作戰能力的核心環節。

金正恩當天還在造船廠查看了「崔賢級」驅逐艦3號艦的建造情況，並對目前進度給予高度評價。據了解，北韓計劃在今年10月10日建黨紀念日前夕，完成建造與「崔賢號」類似級別的第3艘驅逐艦。

「崔賢號」以北韓最高人民會議常委會委員長崔龍海的父親崔賢命名，為該國首艘5000噸級新型驅逐艦，去年4月25日下水，即將正式服役。

